معرض الغذاء الأردني الدولي يفتتح غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- تنطلق في معرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار مساء غد الثلاثاء، فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي (جوردن فود).

ويلتئم المعرض في دورته الحالية بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وقرب حلول شهر رمضان الفضيل، وبمشاركات شركات محلية وخارجية.

ويركز المعرض الذي تنظمه شركة (المروجون الدوليون) للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو) في دورته السابعة على منتجات الصناعة الأردنية؛ ما يشكل فرصة لاطلاع المواطنين على المستوى المتقدم الذي وصلته، بالإضافة إلى المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.

وأكد مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، في بيان اليوم الاثنين، أن المعرض الذي يستمر 5 أيام، ويقام على مساحة 6 آلاف متر، يعد حدثا مهما في المملكة، ويضم تحت سقفه الصناعات الوطنية، والمستوردات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف.

وحسب أبو سعدة، سيفتح المعرض أبوابه بالمجان من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 9:00 ليلا، تشتمل فعالياته على عروض لفنون طهي الطعام وتذوقه، وبمشاركة طهاة من داخل المملكة وخارجها.

--(بترا)

س ص/ ف ج

04/03/2024 14:11:40