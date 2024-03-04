انطلاق الدورة السنوية لأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 4 آذار (بترا)- انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية.

وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين.

وقدّم رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وانغ هو نينغ، تقريرا عن عمل اللجنة الدائمة للمجلس إلى الجلسة، موضحا أن أعمال الدورة السنوية الثانية للمجلس تستمر من 4 حتى 10 آذار الحالي.

على صعيد متصل، عقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين اليوم مؤتمرا صحفيا، قبل يوم واحد من افتتاح دورته السنوية التي ستنطلق أعمالها غدا الثلاثاء.

وقدّم المتحدث باسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني، لو تشين جيان، إحاطة للصحفيين بشأن الدورة المقرر عقدها في الفترة من 5 إلى 11 آذار الحالي.

ويتضمن جدول الأعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني مداولة التقرير حول عمل الحكومة، مراجعة التقرير حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2023 ومسودة خطة عام 2024، ومسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2024، ومراجعة التقرير حول تنفيذ الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2023 ومسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2024، ومسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2024.

كما يتضمن جدول الأعمال كذلك، مداولة مشروع القانون المُقدّم من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني حول مراجعة المسودة المنقحة للقانون الأساسي لمجلس الدولة، ومداولة تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومداولة تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا، ومداولة تقرير عمل النيابة الشعبية العليا.

ويُشير مصطلح الدورتين السنويتين في الصين إلى التجمّع السنوي للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويتم خلالهما عرض ما أنجزته الحكومة الصينية خلال عام مضى، وتقديم رؤيتها وجدول أعمالها خلال عام مقبل.

وتغطي أعمال الدورتين السنويتين طيفا واسعا من الموضوعات تتعلق بعملية التحديث الصيني النمط والمسار التنموي للبلاد، والاقتصاد، والتشريع والسياسة الخارجية للصين.

وتحظى الدورتان السنويتان بأهمية استثنائية في الصين والعالم؛ نظرا للقرارات والرؤى التي يجري الكشف عنها خلال الدورتين، ولاسيما أن مستقبل الصين وازدهارها على مختلف المستويات يعود بالنفع ليس على الصين وحدها، وإنما أيضا على العديد من دول العالم، وخصوصا تلك التي تربطها مصالح وعلاقات مباشرة مع الصين، فضلا عن الدول التي تربطها علاقات ومصالح متبادلة من خلال مبادرة "الحزام والطريق".

--(بترا)

وز/ ع ف /اص

04/03/2024 13:50:27