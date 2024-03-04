الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، خلال حملة شنتها 55 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم أطفال وأشقاء وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل بينهم معتقلون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضرابات فردية طويلة ومتكررة تجاوزت 140 يوما.
وأوضح أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى نحو 7400، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن يتحداها ويوصل المساعدات إلى غزة رغما عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك.
وشدد اشتية على ضرورة إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية، وقال، "يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم، وأن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء القطاع خاصة في الشمال، ورفع الحظر عن دخول المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة".
وتساءل: ماذا يعني منع الحليب عن الأطفال الرضع غير تعريضهم للموت جوعا؟.،مشيرا إلى أن الأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهن، وهن أيضا على حافة الموت جوعا،وبلا مأوى.
--(بترا)
م ف/م ف/اح
04/03/2024 13:48:48
MENAFN04032024000117011021ID1107933122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.