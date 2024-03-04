الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 آذار (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، خلال حملة شنتها 55 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم أطفال وأشقاء وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل بينهم معتقلون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضرابات فردية طويلة ومتكررة تجاوزت 140 يوما.

وأوضح أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى نحو 7400، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن يتحداها ويوصل المساعدات إلى غزة رغما عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة وخارجة على القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك.

وشدد اشتية على ضرورة إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية، وقال، "يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم، وأن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء القطاع خاصة في الشمال، ورفع الحظر عن دخول المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة".

وتساءل: ماذا يعني منع الحليب عن الأطفال الرضع غير تعريضهم للموت جوعا؟.،مشيرا إلى أن الأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهن، وهن أيضا على حافة الموت جوعا،وبلا مأوى.

--(بترا)

م ف/م ف/اح

04/03/2024 13:48:48