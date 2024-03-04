تكريم الفائزين بجوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي

MENAFN - Jordan News Agency)



الشارقة 4 آذار (بترا) جميل البرماوي- كرم نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مساء امس الأحد، الفائزين بالنسخة الثامنة من جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وحصدت المصورة الأوكرانية ألينا جروم جائزة المركز الأول على مستوى جوائز المهرجان عن صورة "الربيع الضائع 4" التي استعرضت فيها ضياع فصول السنة الطبيعية وجمالياتها خلال الحرب.

كما توَّج سموه الفائزين في الجوائز بفئاتها العشر الأساسية والفرعية، حيث حصل المصور سليمان بن عيد الحمادي من الإمارات على المركز الأول في فئة "الثقافة التراثية" عن صورة "مكان من الماضي"، وحل المصور الهندي (ِشكور) في المركز الثاني عن صورة "إحماء - تحضير سباق الهجن"، وفي فئة "جماليات الطبيعة"، حصد سالم الصوافي من الإمارات على المركز الأول عن صورة "جبل الفاية المهيب"، وجاء محمد عنبتاوي من الإمارات في المركز الثاني عن صورة "همسات الليل".

وفي فئة "نمط الحياة"، حصد المصور راجيش بالاكريشنا من الإمارات المركز الأول عن صورة "الحياة في الشارقة: اليوم وكل يوم"، وأحمد جيناوي من الإمارات المركز الثاني عن صورة "خورفكان"، في حين شهدت فئة "الطبيعة الحضرية" فوز ماجد البستكي من الإمارات بالمركز الأول عن صورة "براعة الهندسة في مقر مجموعة بيئة"، وسارة غولي من إيران المركز الثاني في فئة "بحثاً عن روعة العمارة".

وعن فئة "التصوير بالهاتف"، نالت نايتاو لي من الصين المركز الأول عن صورة "على نهر سونغوا"، وجوي ساها من بنغلاديش المركز الثاني عن فئة "إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية"، فيما بالمركز الاول عن فئة "التصوير الليلي"، شويجن لونغ من الصين عن صورة "سيلان اللعاب"، وجاء فيليب هريبندا من سلوفاكيا في المركز الثاني عن صورة "صيّاد الليل".

وفي فئة "المصورون الصغار"، حصل المصور جمال بزاري من الإمارات على المركز الأول عن صورة "وجه منعكس على سطح الماء"، وجاء بالمركز الثاني المصور ريثفيد جيريشكومار من الإمارات عن صورة "انعكاسات وتموجات: لحظة من الهدوء لطير كرسوع أسود الجناحين".

وفي فئة "التصوير الصحفي"، جاء المصور باتريك جاراكس من أوكرانيا في المركز الأول عن صورة "أطفالٌ يتعلمون كيفية ركوب الدراجة الهوائية"، فيما نال كرم المصري من سوريا بالمركز الثاني عن صورة "تتواصل المآسي في سوريا"، وفاز في فئة "تصوير المناظر الطبيعية"، بودي غوناوان من إندونيسيا بالمركز الأول عن صورة "قتال"، وفي المركز الثاني لونغ-تساي وانغ من تايوان عن صورة "مايكروسبور 1".

وفي فئة "التصوير المعماري"، فاز المصور مراد باكماز من تركيا بالمركز الأول عن صورة "الخطوط الهندسية والأضواء"، والمصورة سارة ووترز من تايلاند بالمركز الثاني عن صورة "عين المستقبل"، وعن فئة "التصوير الجوي" فازت إيزابيلا تاباكي من إيطاليا بالمركز الأول عن صورة "شجرة الحياة"، وراكيش بولابا من الهند عن صورة "فن الصيّادين".

وفي فئة "البورتريه" فاز فيدي كورتيز من سويسرا بالمركز الأول عن صورة "الأصداف رمز الثروة"، وفلاديمير كارامازوف من بلغاريا بالمركز الثاني عن صورة "ذكرى من الماضي"، وعن فئة "تصوير حياة الشارع" فاز ريكو إكس من الإمارات بالمركز الأول عن صورة "ثنائيات"، وفي المركز الثاني ليانغ من الصين عن صورة "دمار كلي".

واستقبلت النسخة الحالية من جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" أكثر من 25 ألف مشاركة من 190 دولة حول العالم، وضمت لجنة تحكيم الجوائز 32 خبيراً وناقداً فنياً في صناعة التصوير.

--(بترا)

ج ب/اح

04/03/2024 13:39:55