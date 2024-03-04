تكريم الفائزين بجوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشارقة 4 آذار (بترا) جميل البرماوي- كرم نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مساء امس الأحد، الفائزين بالنسخة الثامنة من جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.
وحصدت المصورة الأوكرانية ألينا جروم جائزة المركز الأول على مستوى جوائز المهرجان عن صورة "الربيع الضائع 4" التي استعرضت فيها ضياع فصول السنة الطبيعية وجمالياتها خلال الحرب.
كما توَّج سموه الفائزين في الجوائز بفئاتها العشر الأساسية والفرعية، حيث حصل المصور سليمان بن عيد الحمادي من الإمارات على المركز الأول في فئة "الثقافة التراثية" عن صورة "مكان من الماضي"، وحل المصور الهندي (ِشكور) في المركز الثاني عن صورة "إحماء - تحضير سباق الهجن"، وفي فئة "جماليات الطبيعة"، حصد سالم الصوافي من الإمارات على المركز الأول عن صورة "جبل الفاية المهيب"، وجاء محمد عنبتاوي من الإمارات في المركز الثاني عن صورة "همسات الليل".
وفي فئة "نمط الحياة"، حصد المصور راجيش بالاكريشنا من الإمارات المركز الأول عن صورة "الحياة في الشارقة: اليوم وكل يوم"، وأحمد جيناوي من الإمارات المركز الثاني عن صورة "خورفكان"، في حين شهدت فئة "الطبيعة الحضرية" فوز ماجد البستكي من الإمارات بالمركز الأول عن صورة "براعة الهندسة في مقر مجموعة بيئة"، وسارة غولي من إيران المركز الثاني في فئة "بحثاً عن روعة العمارة".
وعن فئة "التصوير بالهاتف"، نالت نايتاو لي من الصين المركز الأول عن صورة "على نهر سونغوا"، وجوي ساها من بنغلاديش المركز الثاني عن فئة "إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية"، فيما بالمركز الاول عن فئة "التصوير الليلي"، شويجن لونغ من الصين عن صورة "سيلان اللعاب"، وجاء فيليب هريبندا من سلوفاكيا في المركز الثاني عن صورة "صيّاد الليل".
وفي فئة "المصورون الصغار"، حصل المصور جمال بزاري من الإمارات على المركز الأول عن صورة "وجه منعكس على سطح الماء"، وجاء بالمركز الثاني المصور ريثفيد جيريشكومار من الإمارات عن صورة "انعكاسات وتموجات: لحظة من الهدوء لطير كرسوع أسود الجناحين".
وفي فئة "التصوير الصحفي"، جاء المصور باتريك جاراكس من أوكرانيا في المركز الأول عن صورة "أطفالٌ يتعلمون كيفية ركوب الدراجة الهوائية"، فيما نال كرم المصري من سوريا بالمركز الثاني عن صورة "تتواصل المآسي في سوريا"، وفاز في فئة "تصوير المناظر الطبيعية"، بودي غوناوان من إندونيسيا بالمركز الأول عن صورة "قتال"، وفي المركز الثاني لونغ-تساي وانغ من تايوان عن صورة "مايكروسبور 1".
وفي فئة "التصوير المعماري"، فاز المصور مراد باكماز من تركيا بالمركز الأول عن صورة "الخطوط الهندسية والأضواء"، والمصورة سارة ووترز من تايلاند بالمركز الثاني عن صورة "عين المستقبل"، وعن فئة "التصوير الجوي" فازت إيزابيلا تاباكي من إيطاليا بالمركز الأول عن صورة "شجرة الحياة"، وراكيش بولابا من الهند عن صورة "فن الصيّادين".
وفي فئة "البورتريه" فاز فيدي كورتيز من سويسرا بالمركز الأول عن صورة "الأصداف رمز الثروة"، وفلاديمير كارامازوف من بلغاريا بالمركز الثاني عن صورة "ذكرى من الماضي"، وعن فئة "تصوير حياة الشارع" فاز ريكو إكس من الإمارات بالمركز الأول عن صورة "ثنائيات"، وفي المركز الثاني ليانغ من الصين عن صورة "دمار كلي".
واستقبلت النسخة الحالية من جوائز اكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" أكثر من 25 ألف مشاركة من 190 دولة حول العالم، وضمت لجنة تحكيم الجوائز 32 خبيراً وناقداً فنياً في صناعة التصوير.
--(بترا)
ج ب/اح
04/03/2024 13:39:55
MENAFN04032024000117011021ID1107933121
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