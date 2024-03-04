رئيس الوزراء يفتتح متحف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، متحف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الذي أنشئ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاحه المتحف، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أهمية الدور الطليعي الذي تقوم به مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إبراز رسالة الدولة الأردنية ومواقفها الراسخة، جنبا إلى جنب مع شقيقاتها من المؤسسات الصحفية والإعلامية المحلية.

وثمن الخصاونة جهود إنشاء المتحف، الذي يوثق الأعمال الرائدة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر تاريخها ومراحل تطورها المختلفة، خصوصا وأنه يوثق تاريخ مؤسستين إعلاميتين رائدتين هما الإذاعة الأردنية والتلفزيون الأردني، اللذين تم دمجهما لاحقا في مؤسسة واحدة.

وأكد الخصاونة ضرورة التركيز على المحتوى الإنتاجي، بمختلف أشكاله، الدرامي والتوثيقي والتوجيهي، الذي كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رائدة فيه خلال فترة من الفترات، بالإضافة إلى أهمية المضي قدما في تحويل التسجيلات القديمة في أرشيف المؤسسة إلى رقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى ونقله إلى الجمهور.

ونوه إلى أهمية مواكبة التطور والتقدم التقني كالبث عبر التطبيقات وغيره من أشكال التطور الأخرى، مؤكدا أن هذا الأمر أساسي لغايات التوجيه الوطني وبناء الشخصية الوطنية العامة التي من شأنها الإسهام في تعزيز اللحمة الوطنية والمنعة والروح الإيجابية والفخر بالمنجز الوطني الذي تحقق خلال المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية، ومراكمة الإنجاز خلال المئوية الثانية بهمة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ووجه الخصاونة إلى ضرورة تسليط الضوء على هذا المتحف المميز والرائد، وفتح أبوابه لاستقبال المواطنين وطلبة المدارس والجامعات، والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضيوف الأردن ليروا الجانب الريادي الذي نفخر به.

وجال رئيس الوزراء في مرافق المتحف، حيث استمع إلى إيجاز حول مقتنياته التي توثق تاريخ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومراحل تطورها، سواء من حيث المحتوى الذي أنتج خلال المراحل المتعاقبة، أو المعدات والتقنيات المستخدمة خلال كل مرحلة من المراحل.

--(بترا)

ع ق/م ف/اح

04/03/2024 13:43:44