جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين تلتقي رئيس وأعضاء صندوق استثمار الضمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- اطلع رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين محمد الرفاعي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية خلال لقائهم اليوم الاثنين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه وعددا من مدراء الصندوق على آلية عمل الصندوق ومشاريعه وخططه المستقبلية.

وناقش المشاركون في اللقاء استثمارات الصندوق التي تتوزع في قطاعات حيوية، أبرزها القطاع المصرفي، التعدين، الصناعات الدوائية، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات عبر نافذة التأجير التمويلي في مختلف محافظات المملكة.

وقال الدكتور كناكريه إن موجودات الصندوق ارتفعت خلال العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل إلى حوالي 14.9 مليار دينار نهاية العام 2023 مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 7.6%، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3%، إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية عام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار نهاية عام 2022.

وأشار إلى أن الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية للصندوق يعد مؤشرا مهما على التعافي من تبعات جائحة كورونا بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة.

وأضاف إن الصندوق يدير استثماراته بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتتمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة من المشتركين والمتقاعدين.

وردا على استفسار حول الاستثمار في سندات الخزينة الأردنية، بين كناكريه أن الصندوق يستثمر في السندات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وفق آلية معتمدة للمفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات.

وتابع إن الحكومة ملتزمة بتسديد فوائد السندات دورياً لجميع حاملي السندات، ومنهم صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها. ولفت إلى أن حوالي 60% من إجمالي دخل الصندوق جاء من محفظة السندات بقيمة بلغت 483.7 مليون دينار.

وأوضح أن الصندوق أعاد افتتاح أحد الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي بعد توقيع عقد مع مستثمر محلي لإعادة تشغيله تحت اسم تجاري "عمان برادايس" الذي يوفر 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة، بالإضافة إلى إعادة صيانة وتشغيل الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي.

واطلع رئيس وأعضاء الجمعية على استثمارات الصندوق في القطاع الزراعي في منطقة المدورة بمحافظة معان التي تديرها وتشغلها كفاءات أردنية، والتي تنتج عدة محاصيل؛ أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية، وتوفر حوالي 110 فرص عمل لمهندسين وعمال زراعيين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.

من جهته، أكد رئيس الجمعية حرص الجمعية بالتواصل مع الصندوق، والمساهمة في التعريف بإنجازاته، بالإضافة إلى بحث إمكانية استفادة الصندوق من إمكانيات الجمعية باعتبارها أحد بيوت الخبرة.

وأكد الحضور أهمية استمرار الصندوق بعمله وفق أسس مهنية مدروسة مكنته من تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، وانفتاحه على المؤسسات الوطنية والاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير رسالته للجمهور والإضاءة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة لاستثماراته.

--(بترا)

ن ش/ ف ج

04/03/2024 13:29:03

