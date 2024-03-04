جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين تلتقي رئيس وأعضاء صندوق استثمار الضمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- اطلع رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين محمد الرفاعي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية خلال لقائهم اليوم الاثنين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه وعددا من مدراء الصندوق على آلية عمل الصندوق ومشاريعه وخططه المستقبلية.
وناقش المشاركون في اللقاء استثمارات الصندوق التي تتوزع في قطاعات حيوية، أبرزها القطاع المصرفي، التعدين، الصناعات الدوائية، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري، والمناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات عبر نافذة التأجير التمويلي في مختلف محافظات المملكة.
وقال الدكتور كناكريه إن موجودات الصندوق ارتفعت خلال العام الماضي بقيمة 1.1 مليار دينار ليصل إلى حوالي 14.9 مليار دينار نهاية العام 2023 مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 7.6%، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية للعام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية بنسبة 17.3%، إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية عام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار نهاية عام 2022.
وأشار إلى أن الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية للصندوق يعد مؤشرا مهما على التعافي من تبعات جائحة كورونا بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة.
وأضاف إن الصندوق يدير استثماراته بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتتمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة من المشتركين والمتقاعدين.
وردا على استفسار حول الاستثمار في سندات الخزينة الأردنية، بين كناكريه أن الصندوق يستثمر في السندات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وفق آلية معتمدة للمفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات.
وتابع إن الحكومة ملتزمة بتسديد فوائد السندات دورياً لجميع حاملي السندات، ومنهم صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها. ولفت إلى أن حوالي 60% من إجمالي دخل الصندوق جاء من محفظة السندات بقيمة بلغت 483.7 مليون دينار.
وأوضح أن الصندوق أعاد افتتاح أحد الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي بعد توقيع عقد مع مستثمر محلي لإعادة تشغيله تحت اسم تجاري "عمان برادايس" الذي يوفر 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة، بالإضافة إلى إعادة صيانة وتشغيل الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي.
واطلع رئيس وأعضاء الجمعية على استثمارات الصندوق في القطاع الزراعي في منطقة المدورة بمحافظة معان التي تديرها وتشغلها كفاءات أردنية، والتي تنتج عدة محاصيل؛ أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية، وتوفر حوالي 110 فرص عمل لمهندسين وعمال زراعيين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.
من جهته، أكد رئيس الجمعية حرص الجمعية بالتواصل مع الصندوق، والمساهمة في التعريف بإنجازاته، بالإضافة إلى بحث إمكانية استفادة الصندوق من إمكانيات الجمعية باعتبارها أحد بيوت الخبرة.
وأكد الحضور أهمية استمرار الصندوق بعمله وفق أسس مهنية مدروسة مكنته من تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، وانفتاحه على المؤسسات الوطنية والاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير رسالته للجمهور والإضاءة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة لاستثماراته.
--(بترا)
ن ش/ ف ج
04/03/2024 13:29:03
MENAFN04032024000117011021ID1107933119
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