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مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

3/4/2024 2:44:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2468.
وأغلقت البورصة اليوم الاثنين على تداول 2.9 مليون سهم، موزعة على 2593 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
--(بترا)
و ر /م ف/اح
04/03/2024 13:28:35

MENAFN04032024000117011021ID1107933118

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