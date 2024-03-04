رئيس الوزراء يرعى انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا) رندا حتاملة- رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، التي تنعقد تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة".

ويشارك في المؤتمر 30 وزيرا وجاهيا و15 وزيرا عن بعد وممثلو 19 منظمة دولية و17 مراقبا دوليا وقادة من جميع أنحاء المنطقة لوضع إطار لاتفاق إقليمي بشأن المستقبل والعمل المشترك لتحقيق نظم أغذية زراعية مستدامة محددة الأهداف ولضمان الأمن الغذائي لملايين السكان في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها أعمال الدورة أهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية كبيرة، وفي أعقاب أزمات عالمية جعلت الحاجة ملحة لتطوير آليات من شأنها تعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق التكامل بين الدول من أجل تحقيق الأمن الغذائي، كجائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية.

كما اكد الخصاونة أن التحول إلى نظم غذائية أكثر فاعلية وشمولا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بات أمرا ملحا؛ لضمان توفير غذاء صحي وآمن، وسط تزايد أعداد السكان في المنطقة بشكل كبير، وندرة المياه والتغير المناخي، وذلك عبر معالجة تحديات توافر الأغذية، وتسهيل الوصول إليها، وثباتها، واستخدامها بطرق توفر للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية فرصا لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان استخدام الابتكار والرقمنة ما يزال محدودا في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحول النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال، "في ظل هذه المعطيات، نتطلع لأن يسهم هذا المؤتمر، الذي يضم خبرات وكفاءات إقليمية كبيرة في مناقشة القضايا الملحة التي تواجه أنظمتنا الغذائية والزراعية، والتركيز على الإطار العالمي والإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرامجها وأولوياتها لتحقيق هذه الغاية".

واكد اننا في الأردن، نعمل بجد لتحقيق تحول شامل في قطاعنا الزراعي ونظمنا الغذائية، آخذين بعين الاعتبار جميع العوامل والخدمات خلال سلسلة القيمة كالصناعات الغذائية، والنقل وسلاسل التوريد، والعمالة، والطاقة والمياه، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص العمل، ورفع سوية المنتجات الريفية، والتي نعتبرها أساسا لتحقيق النمو الشامل، كما نسعى لتطوير الأسواق المستدامة، وتعزيز سبل العيش الريفية، وبما يعزز من سعينا نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت الى ان الأردن سعى مبكرا لإطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول المنطقة، حيث بدأنا التحضير لهذا المرصد بناء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو، خلال زيارته الرسمية للمملكة عام 2022م.

واكد انه أمام التحديات العالمية التي نشهدها اليوم، وفي مقدمتها أزمات اللجوء، والحروب والتغير المناخي، يعد الأردن من أكثر البلدان تأثرا بهذه الأزمات؛ إذ تشكل نسبة اللاجئين الذين نستضيفهم ثاني أعلى نسبة في العالم نسبة إلى عدد السكان، ويعيش قرابة 81 % منهم في المجتمعات المضيفة لهم خارج مخيمات اللجوء، لافتا الى ان هذا يشكل عبئا وضغطا كبيرا على مواردنا الأرضية والمائية والغذائية وخدمات الصحة والتعليم وفرص العمل.

وقال، انه ورغم ذلك، فإننا نعمل على بناء استراتيجيات وخطط مرنة ومبتكرة لتعزيز قدراتنا على التكيف والصمود وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها، وتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، واستخدام الأدوات المناسبة التي تؤدي إلى تخفيف وطأة تلك التحديات.

ولفت الى ان من أهم التحديات التي تواجهنا جميعا هي الكمية الكبيرة لهدر الطعام وتقليل الفاقد، الذي يمثل تحديا لإدارة الموارد والتزاما أخلاقيا بمكافحة الجوع ودعم الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إذ أن 28 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تنتج الغذاء الذي يتم هدره بدلا من إطعامه للمحتاجين، مؤكدا ان الإدارة الحصيفة للفاقد والهدر ستسهم في سد جوع ملايين البشر الذين يعانون من نقص الطعام.

وقال رئيس الوزراء "من المؤكد أن الحديث سيكون منقوصا إذا لم يتناول العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدان والهمجي على أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أزهقت آلة القتل الإسرائيلية أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وتدمير كامل للبنية التحتية، وقطع سبل العيش؛ وأخذت القطاع وأهله إلى حافة المجاعة، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ينامون في العراء وسط ظروف جوية قاسية، لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه الشرب ويعانون جوعا مدقعا وغيابا لأدنى مقومات الأمن الغذائي، عداك عن تدمير واسع للأراضي الزراعية تقدر بأكثر من 40 % من الأراضي القابلة للزراعة بحسب صور الأقمار الصناعية، وتدمير قرابة 70 % من البنية التحتية في القطاع بشكل عام" .

واكد الخصاونة اننا في المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نفخر بأننا نجحنا في القيام بالإنزالات الجوية المتكررة التي نفذناها بشكل منفرد بداية، ثم مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وشارك جلالة الملك شخصيا في اثنين منها، والتي ساهمت في توليد ثقافة عالمية جديدة في كيفية إسناد المنكوبين والانتصار للإنسان في ظل ظروف استثنائية صعبة.

كما اكد اننا سنستمر بهذه الإنزالات الجوية بالتزامن مع الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك بالتنسيق مع أشقائه القادة العرب من أجل وقف العدوان الغاشم فورا، وإيقاف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وضمان إمداد الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، وإيجاد الأفق السياسي غير القابل للعكس، الذي يضمن العودة إلى مسار السلام وفق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دول وشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل.

ورحب رئيس الوزراء بالمشاركين في اعمال المؤتمر الذي تستضيفه المملكة ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، متطلعين إلى اتخاذ قرارات تكاملية تؤثر إيجابا في مستقبل الزراعة، وتحقيق أمننا الغذائي، واستدامتنا البيئية، ومرونتنا الاقتصادية.

على صعيد متصل، استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو، ووزراء الزراعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى.

ورحب رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بضيوف الأردن المشاركين في المؤتمر، مؤكدا أهمية انعقاده لغايات تطوير آليات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين الدول في المجال الزراعي، ووضع حلول للتحديات والمخاطر التي يواجهها، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.

كما وضع الخصاونة المشاركين في المؤتمر بصورة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وتسبب بدمار للبنية التحتية بما في ذلك الأراضي الزراعية، مجددا التأكيد على موقف الأردن بقيادة جلالته الذي يدعو إلى وقف العدوان فورا، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف، وإيجاد أفق سياسي يضمن تحقيق السلام عبر حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أشاد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة باستضافة المملكة لأعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، وبجهود المملكة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون لتحقيق هذه المتطلبات.

وكان مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو رحب في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر بالمشاركين في اعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، معربا عن الشكر والتقدير للاردن على استضافة هذا الاجتماع المهم .

ولفت الى ان العالم ومنطقة الشرق الاوسط يتابعان الاوضاع والتحديات التي تشهدها غزة والسودان والعديد من الدول في المنطقة وبشكل خاص المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، معربا عن الامل بالخروج من هذه الازمة .

واكد ان منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة كان لها دور وبالشراكة مع المنظمات المعنية ومنذ بدايات الاوضاع في غزة في التخفيف من المعاناة الانسانية التي يعيشها سكان القطاع .

واعرب عن الامل بأن تسهم مناقشات المؤتمر بالخروج في حلول لمواجهة التحديات التي تمر بها العديد من دول وشعوب العالم .

بدوره أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال كلمته عن اختيار الأردن مركزا للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق، لتوفير معلومات تحليلية وتقارير استقرائية وتنبؤات أساسية وتنبيهات بشأن المؤشرات الرئيسة مثل الأمن الغذائي.

واضاف الحنيفات، إنه "تنفيذا لأهداف المؤتمر المتمثلة في تسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، أعلن أن المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قدم مبادرة لتعزيز هذا التحول من خلال إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي لمنطقة المشرق".

وتابع الحنيفات، "تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورعاه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمناقشات التي جرت بين وزراء دول المشرق خلال اجتماعهم في عمان العام الماضي".

وأضاف، إن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي يمثل لوحة معلومات ديناميكية وتحليلية مصممة خصيصا لتوفر معلومات تحليلية وتقارير استقرائية وتنبؤات أساسية وتنبيهات بشأن المؤشرات الرئيسة مثل الأمن الغذائي والتغذية والإنتاج والاستهلاك والتجارة والمخزونات والاحتياطيات والاستدامة.

وأوضح أن هذه اللوحة تمكن راسمي السياسات والاستراتيجيات في المنطقة من إعادة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة تحديات الأمن الغذائي استنادا إلى الديناميكيات الدولية المتعلقة بأسعار الإنتاج والنقل وتوافر الغذاء وأسعار المواد الغذائية.

وقال، إن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي سيعتمد على مدخلات بيانات متنوعة بما في ذلك بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ونماذج اقتصادية قياسية صارمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأكد الحنيفات أن المرصد يضم لوحة معلومات رئيسية لمنطقة المشرق، وخريطة تجارة الأغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لوحات معلومات على مستوى البلدان كلاً حسب تحدياته واحتياجاته الخاصة مثل لوحة معلومات الأردن.

وأشار إلى أن المرصد سيستمر في عمليات التطوير لتحسين دقة البيانات والنماذج، مشددا على أن هذا الدعم التحليلي الذي تقدمه (الفاو) من خلال إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي يأتي بالتعاون مع الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات والمراصد الإقليمية والقطرية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية، ما يبرز التحول الذي تشهده نظم السياسة ودعم القرار داخل المنظمة.

--(بترا)

رح/اح

04/03/2024 13:27:10