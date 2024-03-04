قطر: افتتاح معرض ديمدكس 2024 للدفاع البحري بمشاركة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 4 آذار (بترا) - انطلقت،اليوم الاثنين ،فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024"، وذلك بمشاركة الأردن إلى جانب عدد من الدول العربية والأجنبية.
وافتتح المعرض الذي تنظمه القوات المسلحة القطرية، تحت رعاية أمير قطر، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام تحت شعار "إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري"
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، العميد الركن بحري عبد الباقي صالح الأنصاري، إن النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024، تتميز بمشاركة أكثر من 200 شركة عالمية وقطرية متخصصة بالأمن والدفاع، إضافة إلى 9 أجنحة دولية كبرى، موضحا أن المعرض يشتمل على عرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الدفاعية على مساحة يبلغ حجمها نحو 35 ألف متر مربع.
وأضاف في تصريحات، اليوم الاثنين، أن ديمدكس هذا العام، يتميز بحضور أكبر عدد من الوفود الرسمية والتي بلغت أكثر من 110 وفود رسمية من كبار الشخصيات، ما يدل على أهمية ومكانة المعرض على الصعيد الدولي ،مشيرا إلى أن المعرض سيشهد في يومه الثاني غدا عقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة القطرية، تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الأمنية وتأثيرها العالمي"، بمشاركة أصحاب الفكر والقادة العسكريين.
وقال: نشهد في هذه النسخة أيضًا الإعلان عن مشروع 401 للعمليات الخاصة في قطر والذي يضم مراكز لتدريب العمليات الخاصة متخصصة بتطوير قدرات القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب في العالم.
ورست أمس في ميناء حمد الدولي، 9 سفن حربية من 8 دول للمشاركة في المعرض، وستتاح للمهتمين، فرصة زيارة هذه السفن والاطلاع على أقسامها والتعرف على طواقمها.
ويتوقع المنظمون أن يستقطب المعرض على مدى أيامه الثلاثة، نحو 20 ألف زائر من مختصي الدفاع والأمن البحري والمهتمين، للاطلاع على أحدث المعدات والتجهيزات والتكنولوجيا الدفاعية الجديدة.
ويشكل المعرض، منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على رؤى جديدة حول مختلف القضايا المتعلقة بالدفاع، واكتساب فهم أعمق للتحديات الجيوسياسية والأمنية المستجدة.
--(بترا)
م ف /اص / س س
04/03/2024 12:30:26
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