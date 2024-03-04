قطر: افتتاح معرض ديمدكس 2024 للدفاع البحري بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 4 آذار (بترا) - انطلقت،اليوم الاثنين ،فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024"، وذلك بمشاركة الأردن إلى جانب عدد من الدول العربية والأجنبية.

وافتتح المعرض الذي تنظمه القوات المسلحة القطرية، تحت رعاية أمير قطر، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام تحت شعار "إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري"

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، العميد الركن بحري عبد الباقي صالح الأنصاري، إن النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024، تتميز بمشاركة أكثر من 200 شركة عالمية وقطرية متخصصة بالأمن والدفاع، إضافة إلى 9 أجنحة دولية كبرى، موضحا أن المعرض يشتمل على عرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الدفاعية على مساحة يبلغ حجمها نحو 35 ألف متر مربع.

وأضاف في تصريحات، اليوم الاثنين، أن ديمدكس هذا العام، يتميز بحضور أكبر عدد من الوفود الرسمية والتي بلغت أكثر من 110 وفود رسمية من كبار الشخصيات، ما يدل على أهمية ومكانة المعرض على الصعيد الدولي ،مشيرا إلى أن المعرض سيشهد في يومه الثاني غدا عقد مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة القطرية، تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الأمنية وتأثيرها العالمي"، بمشاركة أصحاب الفكر والقادة العسكريين.

وقال: نشهد في هذه النسخة أيضًا الإعلان عن مشروع 401 للعمليات الخاصة في قطر والذي يضم مراكز لتدريب العمليات الخاصة متخصصة بتطوير قدرات القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب في العالم.

ورست أمس في ميناء حمد الدولي، 9 سفن حربية من 8 دول للمشاركة في المعرض، وستتاح للمهتمين، فرصة زيارة هذه السفن والاطلاع على أقسامها والتعرف على طواقمها.

ويتوقع المنظمون أن يستقطب المعرض على مدى أيامه الثلاثة، نحو 20 ألف زائر من مختصي الدفاع والأمن البحري والمهتمين، للاطلاع على أحدث المعدات والتجهيزات والتكنولوجيا الدفاعية الجديدة.

ويشكل المعرض، منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على رؤى جديدة حول مختلف القضايا المتعلقة بالدفاع، واكتساب فهم أعمق للتحديات الجيوسياسية والأمنية المستجدة.

--(بترا)





م ف /اص / س س

04/03/2024 12:30:26