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100 ألف قتيل وجريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

3/4/2024 2:42:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 150 على التوالي، بينهم 70% من الأطفال والنساء، وفقدان 7 آلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع

وأكدت وزارة الصحة ومؤسسات حقوقية فلسطينية، أن كارثة صحية وإنسانية تعصف بسكان قطاع غزة، وذلك في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تدفق إمدادات الغذاء، وتأكيد المنظمات الدولية أن ما يدخل من مساعدات غذائية للقطاع لا يلبي سوى 5% من احتياجات السكان الذين يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، وهم بحاجة ماسة كما تطالب تلك المؤسسات للمساعدات.
وأشارت معطيات وإحصائيات أولية فلسطينية، إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تسبب في تدمير نحو 70% من المنازل والأبراج السكنية والمرافق العامة في جميع مناطق القطاع، بما يقدر بنحو نصف مليون شقة سكنية بشكل كلي وجزئي، وهذا تسبب في فقدان نحو 1.8 مليون فلسطيني لمنازلهم، وباتوا بدون مأوى، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين سيتجرعون مرارة التشرد والتهجير.
وتوضح معطيات لوزارة التعليم الفلسطينية، أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي خلال المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق أهالي قطاع غزة، وتم تدمير 300 مدرسة حكومية وكذلك مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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