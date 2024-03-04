100 ألف قتيل وجريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 150 على التوالي، بينهم 70% من الأطفال والنساء، وفقدان 7 آلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع
وأكدت وزارة الصحة ومؤسسات حقوقية فلسطينية، أن كارثة صحية وإنسانية تعصف بسكان قطاع غزة، وذلك في ظل النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة تدفق إمدادات الغذاء، وتأكيد المنظمات الدولية أن ما يدخل من مساعدات غذائية للقطاع لا يلبي سوى 5% من احتياجات السكان الذين يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، وهم بحاجة ماسة كما تطالب تلك المؤسسات للمساعدات.
وأشارت معطيات وإحصائيات أولية فلسطينية، إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تسبب في تدمير نحو 70% من المنازل والأبراج السكنية والمرافق العامة في جميع مناطق القطاع، بما يقدر بنحو نصف مليون شقة سكنية بشكل كلي وجزئي، وهذا تسبب في فقدان نحو 1.8 مليون فلسطيني لمنازلهم، وباتوا بدون مأوى، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين سيتجرعون مرارة التشرد والتهجير.
وتوضح معطيات لوزارة التعليم الفلسطينية، أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي خلال المجازر الإسرائيلية المستمرة بحق أهالي قطاع غزة، وتم تدمير 300 مدرسة حكومية وكذلك مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
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