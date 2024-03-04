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وزير الخارجية يبحث مع كاديك العلاقات السعودية الفرنسية - جريدة الوطن السعودية

3/4/2024 2:42:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وفرنسا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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