وزير الخارجية يبحث مع كاديك العلاقات السعودية الفرنسية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وفرنسا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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