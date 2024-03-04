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الخارجية تطلق منصة لتوظيف الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية - جريدة الوطن السعودية

3/4/2024 2:42:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الخارجية، اليوم، مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دولي"، التي أعلن عنها مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2024 المنعقد في العاصمة الرياض.
وأكد أن "منصة دولي" تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للأسرة الدبلوماسية السعودية وتطويرها على الأصعدة كافة، منوهاً بمتابعة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لكافة المبادرات التي تطلقها الوزارة ومنها "منصة دولي" وذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.
وقال :" إن منصة دولي تسعى إلى الموائمة بين الكفاءات الوطنية والوظائف المتاحة لدى المنظمات الدولية، وتهدف إلى زيادة التمثيل السعودي في المنظمات الدولية وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية".
وأضاف "أن منصة دولي ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ستعمل من خلال "منصة دولي" على تكوين شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات الوطنية لدى المنظمات ذات العلاقة مما يمهد الطريق لمنصة دولي لتصبح منصة وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، أن "منصة دولي" تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية على الساحة الدولية والدبلوماسية، لكي يكونوا واجهة للوطن في مختلف المجالات.

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