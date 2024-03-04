الخارجية تطلق منصة لتوظيف الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت وزارة الخارجية، اليوم، مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دولي"، التي أعلن عنها مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2024 المنعقد في العاصمة الرياض.
وأكد أن "منصة دولي" تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للأسرة الدبلوماسية السعودية وتطويرها على الأصعدة كافة، منوهاً بمتابعة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لكافة المبادرات التي تطلقها الوزارة ومنها "منصة دولي" وذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.
وقال :" إن منصة دولي تسعى إلى الموائمة بين الكفاءات الوطنية والوظائف المتاحة لدى المنظمات الدولية، وتهدف إلى زيادة التمثيل السعودي في المنظمات الدولية وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية".
وأضاف "أن منصة دولي ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية ستعمل من خلال "منصة دولي" على تكوين شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات الوطنية لدى المنظمات ذات العلاقة مما يمهد الطريق لمنصة دولي لتصبح منصة وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، أن "منصة دولي" تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية على الساحة الدولية والدبلوماسية، لكي يكونوا واجهة للوطن في مختلف المجالات.
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