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إطلاق تراخيص مواقف السيارات المدفوعة

3/4/2024 2:42:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان , خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة ، التي تهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع , بما ينعكس إيجابًا على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن المملكة، والحد من التأثير السلبي على حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضحت الوزارة أن اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة , تهدف إلى تنظيم عملية إنشاء المواقف بحسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء.
وصنفت الاشتراطات مواقف السيارات إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: (مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية، ومواقف السيارات المستقلة - وتشمل مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم يصدر لها رخص بناء-، ومواقف السيارات الآلية).
كما اشترطت على أصحاب المواقف المدفوعة , أن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة حتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية طوال فترة وقوفها في مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية، مع خضوع الاشتراطات للائحة رسوم الخدمات البلدية.
ودعت الوزارة المهتمين والراغبين في الاستثمار في مجال المواقف إلى الاطلاع على دليل اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة .
يُذكر أن خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة تأتي ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات البلدية، من خلال التشريعات والأنظمة الممكنة والمحفزة للاستثمار، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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