Tuesday, 05 March 2024 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع لتعديل المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

3/4/2024 2:42:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على مشروع تعديل الفقرتين (7,5) من المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتصبحا بالنص الآتي:
الفقرة "5" فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف - إن وجد -، تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
الفقرة "7" تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية، أو تخفيض التصنيف، وينشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ - إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب - إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه المقترح.

MENAFN04032024000089011017ID1107933083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث