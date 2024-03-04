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دولي التايكواندو يشيد بقصص نجاح في مخيم الأزرق

3/4/2024 2:39:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - أشاد الاتحاد الدولي للتايكواندو باهتمام الاتحاد الأردني بتطوير الرياضة في مخيم الأزرق للاجئين، ‏والتي تساهم في نشر القيم الأولمبية للسلام والشجاعة وتمكين اللاجئين والنازحين من خلال الرياضة.
ويحظى مشروع تطوير رياضة التايكواندو في مخيم الأزرق بدعم من الدكتور تشونغ وون تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ‏والمؤسسة الإنسانية للتايكواندو، حيث بدأ مشروع‎ ‎مؤسسة التايكواندو الإنسانية في‎ ‎الأردن بمخيم الأزرق للاجئين في العام 2016، وتم تأسيس مركز التايكواندو الإنساني في ‏المخيم في العام 2018، والذي حقق نتائج مميزة ومكن الأطفال من تحقيق نتائج مميزة.‏
وأشار الاتحاد الدولي للتايكواندو عن استفادة اللاعبين اللاجئين وائل الفراج ‏ويحيى الغوتاني)، والقاطنين في مخيم الأزرق من المنحة المقدمة من اللجنة الأولمبية الدولية، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وقال اللاعب وائل الفراج لموقع الاتحاد الدولي، الذي لعب دور البطولة في الفيلم الوثائقي "نحن نجرؤ على الحلم"، الذي عرض العام ‏الماضي في مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك: "لتحقيق النجاح في التايكواندو لا بد من تحقيق المهارة ولكنك تحتاج أيضا إلى ‏العزيمة والعمل الجاد".
وأوضح المدرب عاصف صباح، لموقع الاتحاد الدولي أن اللاعب وائل الفراج لم يكن يخطط لأن يصبح لاعبا في التايكواندو، إلا أنه عشق ‏رياضة التايكواندو بشغف كبير ووصل إلى أرفع المستويات.‏
ويواصل الرياضيون اللاجئون الشباب في الأزرق صقل مهاراتهم وأنهم يجدون المتعة في ذلك، وهذا هو ‏حال أفراد عائلة الأيوب المكونة من 6 أفراد، الذين تم ترحيلهم من قرية ريفية في وطنهم سورية إلى الأردن عند اندلاع الحرب، ‏وهي عائلة من بين مئات اللاجئين السوريين الذين يتدربون على رياضة التايكواندو في المركز الرياضي الإنساني، ويمارس ‏أفراد الأسرة كافة هذه الرياضة، وحاصلين على الأحزمة السوداء.‏
ويعمل الأب محمد الأيوب 45 عاما مساعدا للمدرب صباح، الذي اجتاز فحص ترقية الحزام الأسود 3 دان مع يحيى الغطاني، ‏وحصل على دورة تدريبية للحكام من اتحاد التايكواندو، وقال لصحيفة كوريا تايمز: "لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لممارسة العائلة ‏رياضة التايكواندو، التي طالما أحبت السلام ووجدت في التايكواندو راحة كبيرة".‏
وتجدر الإشارة، إلى أن اتحاد التايكواندو نظم العام الماضي بطولة الأمل والطموح، بالتعاون مع المؤسسة الإنسانية للتايكواندو، وشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة ‏من مخيمات اللاجئين في المملكة‎.
واستقطبت البطولة التي تقام للمرة الأولى في الأردن، اللاعبين اللاجئين من مخيمي الزعتري والأزرق، إضافة إلى اللاجئين من مختلف مناطق المملكة والذين يمثلون الأندية التابعة للاتحاد التايكواندو ضمن 3 فئات عمرية‎، وتهدف إلى تمكين اللاعبين اللاجئين في المملكة من خلال إدراجهم ضمن برامج وخطط من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو والمؤسسة الإنسانية، وإقامة البطولات خارج المخيمات، ما يسهم في تعزيز المفهوم الإنساني للرياضة ودورها في ‏صقل مواهب الشباب وتمكينهم في مجتمعاتهم، واستثمار طاقاتهم نحو الأفضل.‎

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