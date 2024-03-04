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الاولمبي يواجه نظيره السعودي بافتتاح مشواره بغرب اسيا

3/4/2024 2:39:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ي ستهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مشواره في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر اذار (مارس) الحالي، بمواجهة نظيره المنتخب السعودي " المستضيف"، في افتتاح مباريات البطولة.
وشهد عملية القرعة والتي جرت اليوم، مواجهات الامارات مع مصر ، كوريا الجنوبية مع تايلاند، وأستراليا مع العراق، حيث تم توزيعُ المنتخبات بين أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعةٍ، يتقابلان بمباراةٍ واحدةٍ في الدور الأول، ثم ينتقل الفائزُ منهم إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وإضافةً إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدةٌ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.

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