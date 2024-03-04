الاولمبي يواجه نظيره السعودي بافتتاح مشواره بغرب اسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ي
ستهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مشواره في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر اذار (مارس) الحالي، بمواجهة نظيره المنتخب السعودي " المستضيف"، في افتتاح مباريات البطولة.
وشهد عملية القرعة والتي جرت اليوم، مواجهات الامارات مع مصر ، كوريا الجنوبية مع تايلاند، وأستراليا مع العراق، حيث تم توزيعُ المنتخبات بين أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعةٍ، يتقابلان بمباراةٍ واحدةٍ في الدور الأول، ثم ينتقل الفائزُ منهم إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وإضافةً إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدةٌ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.
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