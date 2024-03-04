المنتخب الوطني للناشئين يخسر أمام نظيره الأوزبكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 17 عاما لكرة القدم أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 0-2، في المباراة الودية التي جرت اليوم الاثنين على ملعب جاوا في عمان، استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام في تشرين الأول المقبل.
مثل المنتخب باللقاء: قصي الحلاحلة، مهند مصطفى، حسين ذيابات (عز الدين المصري)، ياسر الحمبوز، خزرج القاسم، محمد ابو الغنم، زيد الخالدي، أحمد الربايعة، قيس شواشرة (محمد شحدة)، زيد ابو دهيم (أحمد الملكاوي)، محمود الطميزي.
وكان اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين السبت الماضي، انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.
(بترا)
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