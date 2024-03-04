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التحقيق مع طفل وصف فينيسيوس بـالقرد

3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أنها تراجع مقطع فيديو لطفل يوجه إهانات عنصرية تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال التعادل 2-2 مع فالنسيا السبت.

وأفادت مصادر رابطة "لا ليغا": نحن بصدد دراسة وتحليل الحقائق من الناحية القانونية لنرى ما يمكننا وما ينبغي علينا فعله.

وفي مقطع فيديو نشره أحد صحافيي شبكة "إي أس بي أن " البرازيلية وأعادت وسائل الإعلام الإسبانية نشره، يمكن سماع طفل يجلس في حضن امرأة وهو يصف فينيسيوس بـ "القرد".

وسجّل النجم البرازيلي هدفين في المباراة ليعوّض ميرينغي تأخره بهدفين ويتعادل مع فالنسيا 2-2 في ميستايا السبت.

ورفع فينيسيوس قبضته في تحية "القوة السوداء" (شعار داعم لذوي البشرة السمراء) بعد هدفه الأول في الملعب ذاته الذي تعرض فيه لإساءات عنصرية الموسم الماضي في حادثة دفعت بفالنسيا الى منع ثلاثة من مشجعيه من دخول الملعب مدى الحياة.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا رمزًا للنضال ضد التمييز في كرة القدم الإسبانية، بعد تعرضه لإهانات عنصرية في مناسبات عديدة، وتعرض لصيحات استهجان متكررة من قبل جماهير فالنسيا السبت.

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