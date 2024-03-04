التحقيق مع طفل وصف فينيسيوس بـالقرد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، أنها تراجع مقطع فيديو لطفل يوجه إهانات عنصرية تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال التعادل 2-2 مع فالنسيا السبت.
وأفادت مصادر رابطة "لا ليغا": نحن بصدد دراسة وتحليل الحقائق من الناحية القانونية لنرى ما يمكننا وما ينبغي علينا فعله.
وفي مقطع فيديو نشره أحد صحافيي شبكة "إي أس بي أن " البرازيلية وأعادت وسائل الإعلام الإسبانية نشره، يمكن سماع طفل يجلس في حضن امرأة وهو يصف فينيسيوس بـ "القرد".
وسجّل النجم البرازيلي هدفين في المباراة ليعوّض ميرينغي تأخره بهدفين ويتعادل مع فالنسيا 2-2 في ميستايا السبت.
ورفع فينيسيوس قبضته في تحية "القوة السوداء" (شعار داعم لذوي البشرة السمراء) بعد هدفه الأول في الملعب ذاته الذي تعرض فيه لإساءات عنصرية الموسم الماضي في حادثة دفعت بفالنسيا الى منع ثلاثة من مشجعيه من دخول الملعب مدى الحياة.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا رمزًا للنضال ضد التمييز في كرة القدم الإسبانية، بعد تعرضه لإهانات عنصرية في مناسبات عديدة، وتعرض لصيحات استهجان متكررة من قبل جماهير فالنسيا السبت.
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