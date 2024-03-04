السلط يتعاقد مع الفلسطيني الصوافطه والمدافع عبد العال
التاريخ
3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أعلن نادي السلط اليوم تعاقده رسميا مع المحترف الدولي الفلسطيني عميد الصوافطه قادمًا من نادي نفط ميسان العراقي.
كما تعاقد مع المدافع يزن عبد العال وذلك لتعزيز صفوف الفريق في مرحلة الاياب، والهروب من مواقع الخطر في ظل سوء النتائج، ويحتل السلط حاليا المركز التاسع على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط.
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