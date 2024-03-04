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السلط يتعاقد مع الفلسطيني الصوافطه والمدافع عبد العال

3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أعلن نادي السلط اليوم تعاقده رسميا مع المحترف الدولي الفلسطيني عميد الصوافطه قادمًا من نادي نفط ميسان العراقي.
كما تعاقد مع المدافع يزن عبد العال وذلك لتعزيز صفوف الفريق في مرحلة الاياب، والهروب من مواقع الخطر في ظل سوء النتائج، ويحتل السلط حاليا المركز التاسع على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط.

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