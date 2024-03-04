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سان جيرمان يأمل بإنجاز المهمة أمام سوسييداد رغم صخب مبابي

3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إنجاز المهمة والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على ريال سوسييداد الإسباني مساء اليوم، في إياب الدور ثمن النهائي.
وسيطر سان جيرمان على مباراة الذهاب في باريس، حيث سجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفين في الشوط الثاني، ليمنحا فريقهما الفوز بنتيجة 2-0، وسيشعر فريق المدرب لويس إنريكي بالثقة في إنجاز المهمة اليوم، والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ الموسم 2020-2021.
ومع ذلك، فإن الفريق الإسباني الذي يتميز بالتدريب الجيد والمرونة، يأمل في أن تلهمه الأجواء التي يولدها دعم الجماهير على أرضه لقلب النتيجة وتحقيق عودة دراماتيكية، كما قال مدربه إيمانول ألجواسيل بعد مباراة الذهاب: "إذا تمكنا من اللعب كما فعلنا في الشوط الأول على أرضنا، فسوف تتاح لنا فرصنا. سنكون قادرين على الوقوف والمنافسة وجعل الأمور صعبة للغاية على باريس".
ويخشى سان جيرمان من أن تشتته العلاقة الباردة بين هدافه مبابي ومدربه إنريكي الذي بدأ يبعد نجمه تدريجاً عن المباريات الأخيرة بشكل غير اعتيادي، وذلك بعد إعلان رحيله نهاية الموسم.
واستبدل إنريكي مبابي بين شوطي المباراة الأخيرة ضد موناكو في الدوري والتي انتهت بتعادل سلبي.
ومنذ قدومه على رأس الجهاز الفني لسان جيرمان الصيف الماضي، اعتمد إنريكي بشكل كبير على هداف مونديال 2022. لكن في المباريات الثلاث الأخيرة، بدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 من شباط (فبراير) الماضي (2-0)، واستبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين في موناكو حيث، بدأ الموهوب مسيرته.
هذه السلسلة جاءت بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.
وتحمل إنريكي مسؤولية تغيير اللاعب الذي يحمل شارة القائد بغياب المدافع البرازيلي ماركينيوس قائلا: "هذا قرار المدرب بنسبة 100 %، عاجلاً أم آجلاً يجب التعود على اللعب من دون كيليان مبابي، اتخذت هذا القرار لمصلحة الفريق".
لم يفاجأ المدرب السابق لمنتخب إسبانيا بتلقيه ثلاثة أسئلة متتالية عن مبابي، وقال: "لن أدخل في هذه اللعبة، بالنسبة لي لا يوجد أي مشكلة، هذه الطريقة التي سأدير بها الأمور".
ويصعب تخيل أن يتخلى المدرب الإسباني عن بطل مونديال العام 2018 ووصيف العام 2022، في سان سيباستيان البعيدة 15 كيلومترا عن الحدود الفرنسية، رغم الفوز المريح ذهابا 2-0.
ويتصدر مبابي قائمة هدافي النادي حاليا المسابقة القارية الأولى، مع 32 هدفا، بفارق بعيد عن كولو مواني (9) والبرتغالي جونكالو راموش (8).
رغم اقتراب رحيله المقدر نحو ريال مدريد الإسباني والذي يتقبله جمهور النادي، ما تزال الأمور هادئة نسبياً. ويعمل المقربون من الهداف "الفتاك" على التأكيد أن مبابي يركز على مباراة اليوم في دوري الأبطال.
ويبدو أن سان جيرمان سيتخلص من عقدة الأرقام التي لا تميل لصالحه، حيث أقصي في خمس من مواجهاته الست الأخيرة أمام أندية إسبانية في دور "خروج المغلوب" في المسابقة القارية الأم، علما بأنه لم يتأهل إلا مرة واحدة وكانت أمام برشلونة في ثمن نهائي الموسم 2020-2021 عندما بلغ نصف النهائي.
ويحلم الفريق المملوك قطريا منذ العام 2011، والذي لم يخسر في آخر 20 مباراة في مختلف المسابقات، بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، علماً بأن أفضل نتائجه كانت حلوله وصيفاً في العام 2020 وراء بايرن ميونيخ.
وبعد غيابه عن آخر مباراتين لإصابة في ربلة ساقه، عاد ماركينيوس إلى التمارين الجماعية أول من أمس، فيما يفتقد متصدر الدوري المحلي بفارق تسع نقاط عن بريست، المدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار وبريسنيل كيمبيمبي لفترة طويلة.
في المقابل، مني سوسييداد بخسارة ثانية تواليا في الدوري الإسباني ليتراجع إلى المركز السابع، في ظل إصابة بعض لاعبيه وإراحة آخرين قبل الموقعة المنتظرة. لم يحقق إلا فوزا يتيما في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات.
وفي مباراة الذهاب، سيطر الياباني تاكيفوسا كوبو على الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي لوكاس بيرالدو طوال 45 دقيقة، وسيكون مجددًا مصدر قوة لفريقه الباسكي في لقاء اليوم.
ويتمتع كوبو (22 عامًا) بإرادة قوية وقدرة عالية على المراوغة، وبات أبرز آمال كرة القدم اليابانية.
ظهر كوبو للمرة الأولى مع المنتخب الياباني في العام 2019 عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وسلط المدرب الفرنسي أرسين فينجر من قبل الضوء على "قدرته على اللعب دائمًا بسرعة للأمام نحو المرمى".
ويمتاز كوبو بقدرته على التحرك في مساحات صغيرة، وتمويهاته وقدرته على الركض في العمق والتحكم الدقيق بالكرة، وسرعان ما أصبح معشوق المشجعين الباسكيين والمفضل لديهم بتحركاته على الجانب الأيمن لا سيما، من خلال تقدمه نحو الهجوم (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة).
وبدأ ابن مدينة كاواساكي اليابانية رحلته نحو مستقبل كروي في العاشرة من عمره، عندما انضم إلى مركز تدريب برشلونة العام 2011، قبل أن يترك أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في العام 2015 ويعود إلى بلده، حيث لعب مع فريق اف سي طوكيو للناشئين.
وفي العام 2019، عاد إلى إسبانيا ووقع لمدة ست سنوات مع العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد. لكن الأخير أعاره سريعا على التوالي إلى مايوركا وفياريال وخيتافي ثم مرة أخرى إلى مايوركا.
استقر أخيرًا في إقليم الباسك في صيف العام 2022، حيث تعاقد معه ريال سوسييداد الذي مدد عقده أخيرًا حتى العام 2029.
في سان سيباستيان، يقدر كوبو أيضا لشخصيته المرحة. هكذا استحوذ على إعجاب الجماهير ووسائل الإعلام بمداخلاته الإعلامية الصادقة دائمًا، مصحوبة بلمسات من الفكاهة باللغة الإسبانية.
وأوضح كوبو أخيراً، "إن ريال سوييداد يناسب أسلوب لعبي، ويضم لاعبين موهوبين بارعين من الناحية الفنية ويستمتعون باللعب. إنه ناد جذاب للاعبين مماثلون لسيرتي الذاتية".- (وكالات)

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