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أداء السلط أمام المتصدر يعيد الأمل لجماهيره بنتائج أفضل

3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطشات عمان - بدأ التفاؤل يتسرب إلى جماهير نادي السلط لكرة القدم، بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في المباراة الأخيرة أمام الحسين إربد، خاصة في الشوط الثاني من المباراة، ما يعني إمكانية حصد نتائج أفضل في قادم الأيام.
ويسود التفاؤل الحذر جماهير السلط، بتغيير الصورة السلبية التي رافقت " الرهيب" منذ بداية الموسم الحالي، والتي تركت الكثير من علامات الاستفهام على الفريق الذي عاد ليثبت أمام الحسين إربد المتصدر أنه فريق قادر على احتلال مركز أفضل على قائمة الدوري.
و يقبع السلط حاليا بالمركز التاسع برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و 9 خسائر، وسجل الفريق 8 أهداف ودخل مرماه 18 هدفا.
وتأمل الجماهير السلطية بانتفاضة كروية تساهم في إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي والعودة لسكة الانتصارات والأداء المميز، في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المميزين والذين يملكون الخبرة والإمكانيات إضافة لمجموعة من الشباب، مع العلم التام بالصعوبات المالية التي تواجه إدارة النادي، وعدم الانتظام في صرف مستحقات اللاعبين ورواتبهم، إضافة إلى الشكاوى والمستحقات السابقة.
وتعول الجماهير على مباراة الفريق مع نظيره شباب الأردن يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر كثيرا في تغير الصورة الفنية وحصد نقاط المباراة والتقدم نحو مراكز الوسط على سلم الترتيب.
ويبحث الجهاز الفني بقيادة عمار الزريقي عن استثمار الحالة الإيجابية للاعبين بعد مباراة الحسين، للبحث عن انطلاقة فنية جديدة تساهم في إعادة الثقة والأمل للجماهير السلطية، واستغلال فترة التوقف المقبلة رفع الحالتين الفنية والبدنية واستعادة الروح.
وكانت إدارة النادي برئاسة خالد عربيات، تعاقدت مع الزريقي مع بداية مرحلة الإياب خلفا للمدير الفني السابق السوري عماد خانكان الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين بناء على طلب المدرب السوري الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لعدة أشهر، ويضم الجهاز الفني الجديد إضافة للزريقي، المدرب التونسي محمد العياري، المدرب فرحان العمري، ومدرب الحراس أنيس شفيق، وتم إضافة " ابن النادي" مصطفى عربيات للجهاز الفني.
ويعد الزريقي المدير الفني الثالث الذي يقود السلط هذا الموسم، وبدأ الفريق بطولة الدرع مع عدنان عوض الذي تم فسخ عقده، بسبب نتائج وأداء الفريق في بطولة الدرع، وتم التعاقد مع خانكان في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي،
ورغم الظروف الصعبة التي يمرر في الفريق، عملت إدارة النادي على إتمام العديد من التعاقدات الجديدة، أولها مع المحترف المصري أحمد شمس الدين، ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق أن لعب شمس الدين قبل موسمين مع السلط، حيث قدم معه إضافة هجومية، وكان شمس الدين قد دافع عن ألوان جبلة السوري قبل أن يقوم بفسخ عقده معه مؤخرا، وينتظر أن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة بعد إصدار البطاقة الدولية المؤقتة، واستقطاب أيضا اللاعبين محمد العدوان وحمد البلاونة ومحمود موافي.
ويتمنى المشجع خالد الحياري، أن يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي والمستويات التي ظهر عليها في المواسم الماضية، مضيفا:" شكل السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين، ونجح في المحافظة على مقعده بين الكبار منذ الموسم 2018-2019، خاصة في موسم 2021 الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى".
وأضاف : للأسف منذ موسمين يعاني الفريق من ظروف صعبة وتراجع كبير، وأصبح هناك أكثر من علامة استفهام على الأداء والنتائج والتغيرات المستمر على الأجهزة الفنية، الأمل والرهان على اللاعبين والجهاز الفني في مباراة شباب الأردن لتوجيه رسالة تفاؤل للجماهير.
من جانبه يقول المشجع سمير العواملة:" الشوط الثاني للفريق أمام الحسين كان مميزا، ولكن الحكم على الجهاز الفني واللاعبين يكون في مباراة شباب الأردن، وأي نتيجة غير الفوز لا تدعو للأمل، ويستمر الفريق في معاناته ومركزه غير المقبول".
ويرى المشجع محمد العبادي، أن العناصر الحالية في صفوف الفريق قادرة على تحقيق طموح الجماهير، ولكن مع ظروف مالية أفضل، حيث لا يعقل أن تطالب اللاعبين بأداء ونتائج في ظل أوضاع مالية صعبة، وأضاف:" المطلوب بعد خوض مباراتين قويتين أمام المتصدر الحسين وصاحب المركز الثاني الفيصلي، تحقيق الفوز على شباب الأردن الذي يقترب من مستوى السلط فنيا".

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