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أبو جاجة يودع التصفيات المؤهلة لأولمبياد الملاكمة

3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- خسر لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة فرصة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خسارته أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري، ضمن التصفيات العالمية المقامة في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، بمشاركة 602 لاعب ولاعبة من 113 دولة.
ولم يتمكن أبو جاجة من خطف بطاقة العبور لدور الـ32 عن وزن تحت 57 كغم، بعد أن رجح الطاقم التحكيمي للنزال كفة اللاعب الكولومبي وفوزه بنتيجة 3-2، رغم تقديم لاعب المنتخب الوطني مستوى جيدا بالمواجهة، لينتظر أبو جاجة التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
وكان أبو جاجة (26 عاما)، ظفر بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن بالبطولة.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواجهة لاعب المنتخب الوطني حسين عشيش مع الأوزبكي تورابيك حبيبولاييف، ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم.
ويتواصل مشوار المنتخب الوطني اليوم بلقاء وحيد من خلال مواجهة اللاعب زياد عشيش نظيره شوكوروف شوكوبزون من طاجيكستان، لحساب دور الـ64 من وزن تحت 64 كغم.
وتقام مواجهتان للمنتخب غدا الأربعاء، حيث يلتقي حذيفة عشيش في وزن تحت 51 كغم بدور الـ32، الفائز من مواجهة الصيني جياماو تشانج ولاعب باربادوس جورجي بريدي، فيما يواجه عدي الهنداوي بدور الـ64 منافسه البرتغالي رودريجيز أنطونيو بوزن تحت 92 كغم.
وتقام مواجهة وحيدة للمنتخب بعد غد، بدور الـ32 من وزن تحت 63.5 كغم، إذ ينتظر اللاعب عبادة الكسبة، الفائز من مواجهة البرازيلي يوري فالكاو وأليكسي دي لا كروز من جمهورية الدومينيكان، على أن تخوض اللاعبة حنان نصار نزالها الأول يوم الجمعة بلقاء الفائزة من مواجهة الصربية نينا رادوفانوفيتش وتشان تشينج من هونج كونج.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في التصفية كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل ميدالية أولمبية أولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة، حيث تأهل وقتها كل من الحاليين عدي الهنداوي، حسين عشيش، عبادة الكسبة وزياد عشيش، إلى جانب المعتزل محمد الوادي.

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