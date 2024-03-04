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تركيز دولي على المكانة المرموقة لمركز إعداد منتخبات التايكواندو

3/4/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - سلط اتحاد التايكواندو الضوء على مركز إعداد المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد الأردني للتايكواندو، خلال خبر بثه على موقعه الرسمي، لأهميته الكبيرة للاعبين ومساهمته في تنمية مهاراتهم، ما يؤدي إلى تحسين تصنيفهم الدولي، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية وتدريبات التايكواندو الافتراضية المحتملة للمهارات المتقدمة.
وكان اتحاد التايكواندو، أرسل للاتحاد الدولي ملفا كاملا عن مركز إعداد اللاعبين والمجهز بأحدث المعدات وأبرزها جهاز "في أو تو ماكس"، المستخدم لأغراض فحص اللاعبين، من خلال الوقوف على مستوى درجة اللياقة البدنية عند اللاعبين، بعد إخضاعهم لفحص على هذا الجهاز الذي يقيس تفاصيل دقيقة يحتاجها الرياضي، وتشخص مقدرته على اللعب بعيدا عن أي مخاطر قد يتعرض لها، في حال شارك في المباريات والتدريبات من دون الجاهزية الكاملة، كما يشخص ما يحتاجه اللاعب خلال التدريبات والتحضيرات.
وأطلق الاتحاد الدولي مؤخرا جوائز جديدة، تكريما للمساهمات المؤثرة في أهداف التنمية المستدامة عن منطقة الشرق الأوسط في مجالات عدة، لتسليط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الاتحادت المنتسبة للاتحاد الدولي والتي تقوم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، والجوائز تشمل التنوع والمساواة والشمول والمجتمع والصحة والاستدامة البيئية والمبادرات والتطبيقات الجديرة بالاهتمام.
ومنح مركز إعداد اللاعبين الفرصة لاتحاد التايكواندو، لتحقيق مزيد من النجاحات في المعسكرات التدريبية التي ينظمها، ووجد عدد من الدول العالمية والعربية الأردن مكانا مميزا لإقامة المعسكرات التدريبية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم وسلسلة الجائزة الكبرى والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وخلال المعسكرات التدريبية يستطيع اللاعبون العالميون والعرب استخدام جهاز "في أو تو ماكس"، فيما أكد مدربون عالميون في وقت سابق خلال مشاركتهم في معسكرات تدريبية في الأردن، أن مدرسة التايكواندو الأردنية واحدة من أفضل المدارس على المستوى العالمي، وأشادوا بالمستويات الفنية التي يتمتع بها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من أصحاب الإنجازات المميزة.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تلقى اتحاد التايكواندو إشادة مؤخرا عن برامجه المستدامة، وتم تسليط الضوء على الأردن عبر خطط التطوير، وأخذ الاتحاد الدولي بعين الاعتبار مركز إعداد اللاعبين التابع لاتحاد التايكواندو من حيث، التجهيزات واستخدامه لأفضل التقنيات التي تساهم في تطوير اللاعبين، وللأردن مكانة مميزة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على السلم العالمي للعبة".
وأضاف: "أهمية جهاز في أو تو ماكس في مركز الإعداد، تتمثل في مستوى اللياقة والأكسجين عند اللاعبين، كما أنه يقيس مدى التطور الذي يعيشه اللاعبين، ما يساعد المدرب على وضع خطط التدريبات وفقا لقراءات هذا الجهاز الذي يعتبر ضروريا لجميع المنتخبات الوطنية والأندية".

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