تناوبوا على اغتصابها.. ما قصة المؤثرة البرازيلية وزوجها؟



وشاركت فرناندا وشريكها فيسينتي، من إسبانيا، واللذان لديهما أكثر من 145 ألف متابع على إنستغرام، مقطع فيديو يظهر إصاباتهما وهما يرويان كيف اقترب منهما الرجال الذين اعتدوا على الرجل بالضرب وخطفا الفتاة ليعتدوا عليها جنسياً بعد ذلك.



وبحسب ما ورد في المقطع، توقف الزوجان، اللذان كانا في طريقهما إلى نيبال من الهند على دراجات نارية منفصلة، لقضاء الليل في منطقة دومكا في جهارخاند الهندية، وأقاما ليلتهما في خيمة مؤقتة قبل أن يرصدهما الرجال.



وكشف فيسنتي، في مقطع فيديو تم تصويره في أحد المستشفيات في الهند، عن الإصابات التي تعرض لها، قائلاً إن "فمه تدمر بالكامل" بعد أن استخدم المهاجمون خوذة وحجراً لضربه.



وقالت فرناندا، التي شوهدت تتحدث بكدمات واضحة على وجهها، إنهم تعرضوا للسرقة أيضاً، ولكن كان من الواضح أن "نيتهم الوحيدة كانت اغتصابها". وأضافت أنهم اتصلوا بالشرطة طلباً للمساعدة.



من جانبه، قال مدير الشرطة الهندية الذي لبى للحادث، بيتامبار سينغ خيروار، في تصريحات صحفية تداولها الأنباء حول الحدث: "بما أن الضحايا كانوا يتحدثون بمزيج من اللغتين الإسبانية والإنجليزية، لم نتمكن من الفهم، لكننا نقلناهم إلى المستشفى، حيث اكتشفنا أنها حالة اغتصاب جماعي للمرأة". وبناءً على ملامح الجناة التي وصفوها، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.



وكان الزوجان يشاركان يومياتهما عبر حسابهما المشترك الرسمي على إنستغرام، في مهمة للسفر حول العالم على مدى السنوات الخمس الماضية. وفيها جابا مسافة 170 ألف كيلومتر، وزاروا 66 دولة.