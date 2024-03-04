ما هي المدة المناسبة للاحتفاظ بالأرز المطبوخ في الثلاجة؟



إذ الأزر مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وذو طعم لذيذ، فضلاً عن أنه عادةً ما يكون سعره رخيصاً، مما يجعله مناسباً لمواجهة الجوع، في ظل غلاء أسعار بقية المواد الغذائية الأخرى.



تعرف حبات الأرز بأنها صغيرة الحجم، لكنها ستحتاج إلى فحصها عن كثب؛ للتأكد من أنك تشتري أرزاً عالي الجودة، للتأكد من عدم وجود أي حبوب مكسورة، وانتبه من الحصى الصغير وحتى القراد أو السوس.



وبعد شرائه، يجب كذلك معرفة مجموعة من النصائح والمعلومات الأخرى عنه، خصوصاً تلك المتعلقة بالأرز المطبوخ ومدة بقائه في الثلاجة.



مدة صلاحية وطرق تخزين الأرز الأبيض

الأرز الأبيض هو أكثر أنواع الأرز شيوعاً، إنه محبوب لطعمه وملمسه المميز، كما أنه دائمًا ما يكون أرخص ومتوافراً في الأسواق بكثرة، مقارنة بالنوع الآخر الغني بالألياف، وهو الأرز الأسمر.



في الواقع، الأرز الأبيض غير المطبوخ لا تنتهي صلاحيته أبداً، لكن يجب معرفة الطريقة المثلى للاحتفاظ به، وهي تخزينه في مكان بارد ومظلم وجاف، مثل مخزن المؤن.



يمكنك اختيار علبة زجاجية محكمة الغلق، على الرغم من أن أي حاوية تخزين طعام بغطاء ستكون مناسبة تماماً.

يمكن أن يستمر تخزينه لمدة تصل إلى 30 عاماً إذا تمت عملية التخزين بشكل صحيح، على الرغم من أنه يستحسن تناوله في الفترة ما بين ستة أشهر وعام؛ للحصول على أفضل طعم وملمس.



لا يحتاج الأرز الأبيض الجاف إلى التبريد، لكن يمكنك تخزينه في الثلاجة لإطالة فترة نضارته، إذا قمت بتبريد الأرز الأبيض الجاف، فسوف تستمر صلاحيته إلى الأبد.



الأرز الأسمر لا يدوم طويلاً مثل الأرز الأبيض

من ناحية أخرى، لا يدوم الأرز الأسمر فترة طويلة، وذلك لأن هذا النوع من الأرز يحتوي على زيوت أكثر عرضة للأكسدة، مما يجعلها تفسد بشكل أسرع من الأرز الأبيض.



يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى ستة أشهر في الخزانة، لكن التبريد في الثلاجة يطيل عمر الأرز الأسمر أكثر، إذ يمكن أن تصل مدة صلاحيته إلى 12 شهراً.



هناك دائماً استثناءات لهذه القاعدة، ومن المحتمل ألا يستمر الأرز الأسمر الجاف لديك فترة طويلة، لذلك يصبح من الجيد التخلص من ذلك الذي أصبحت حياته ذات ألوان مختلفة أو رائحة وملمس غريبين.



فهذه عادةً ما تكون العلامات الأولى على فساد الأرز، إذ إنه أيضاً عرضة لنمو العفن أو عيش الحشرات داخله، وهذه علامات تشير إلى ضرورة التخلص منه على الفور.

ما هي المدة التي يمكن أن يبقى فيها الأرز المطبوخ في الثلاجة؟

الأرز المطبوخ أكثر قابلية للتلف بشكل ملحوظ مقارنة بالأرز الجاف، وهناك مزيد من قواعد سلامة الأغذية المحيطة به، لأن البكتيريا الضارة يمكن أن تنمو على الطعام المطبوخ.



لذلك يجب نقل الأرز المطبوخ إلى الثلاجة بعد وقت قصير من طهيه، ويفضل أن يكون ذلك بعد ساعة أو ساعتين من طهيه، أي حتى يبرد.



ومع ذلك، لا تتركه على المنضدة فترة طويلة. إنّ نقله إلى حاويات أصغر سوف يساعده على التبريد بشكل أسرع حتى تتمكن من إدخاله إلى الثلاجة في أسرع وقت ممكن.



والقاعدة العامة عند استهلاك الطعام المطبوخ بشكل عام، هي أكله مباشرة بعد الطهي، ثم الاحتفاظ بالباقي في الثلاجة لمدة تتراوح بين 3 و4 أيام.



لكن فيما يخص الأرز المطبوخ يكون من الأفضل الاحتفاظ به لمدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط، وذلك لأنه يكون عرضة لتجمع البكتيريا بداخله، في حال بقائه أكثر من هذه المدة.

في حين يمكن اعتماد طريقة مختلفة، للاحتفاظ به مدة أطول قد تصل إلى 4 أشهر، وهي تجميده في مجمد الثلاجة، وهنا يمكن أن يظل لمدة أطول، لكن في حال تم إخراجه مرة واحدة وتسخينه، يجب استهلاكه كاملاً، أو التخلص بالكامل من البواقي.



وذلك لأن استهلاك الأرز المطبوخ الذي تعرض لدرجات حرارة مختلفة لفترة طويلة يمكن أن يسبب التسمم، أو حالات مرضية مخالفة.

بعد مرور 24 ساعة في الثلاجة، يصبح الوقت المناسب لتقييم الأزر المطبوخ إذا كان صالحاً للأكل أم لا، وذلك من خلال ملاحظة مجموعة من الأمور التي يمكن القول إنها غريبة عن القوام العادي، وهي:





تغير اللون



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