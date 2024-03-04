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الشرطة البريطانية تعثر على سيارة فيراري شهيرة سرقت قبل 30 عاما

3/4/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عثرت شرطة العاصمة البريطانية، الإثنين، على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا 1 السابق، النمساوي غيرهارد بيرغر، بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.

وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان أليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر أبريل عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.
وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 إم" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقا على سيارة اشتراها أميركي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.-(وكالات)

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