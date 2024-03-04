الشرطة البريطانية تعثر على سيارة فيراري شهيرة سرقت قبل 30 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عثرت شرطة العاصمة البريطانية، الإثنين، على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا 1 السابق، النمساوي غيرهارد بيرغر، بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.
وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان أليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر أبريل عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.
وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 إم" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقا على سيارة اشتراها أميركي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.-(وكالات)
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