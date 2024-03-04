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توقيع كتاب أزاهير وقوارير لمحمد حافظ في المكتبة الوطنية

3/4/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقع الكاتب محمد حافظ، أول من أمس، كتابه "أزاهير وقوارير" في المكتبة الوطنية، وشارك في الحفل كل من محمد رمضان الجبور وعلي القيسي، وأدارت الحفل الدكتورة أمل بورشيك.
قال محمد الجبور، إن هذا الكتاب يلخص جزءاً من المخزون الثقافي والفكري عند المؤلف، الذي حرص على تقسيم كتابه إلى فصول أطلق على كل فصل منها مسمى "كتاب"، وذلك لأن كل فصل أو "كتاب"، وهو هنا يمثل جنساً أدبياً مغايراً عن الأجناس الأدبية الأخرى، ولعل ذلك يسهل على المتلقي التجول بين هذه القوارير الجميلة ليقطف ويختار ما يشاء من الأزهار التي أحسن الكاتب تنسيقها بقلمه المعبر والجميل أيضاً.
وأشار الجبور إلى أن الكتاب يضم بين دفتيه مجموعة من الأجناس الأدبية، فجاز لنا أن نصنفه كما صنفه القدماء من قبل "الكشكول"، فقد جزأ المؤلف كتابه بحسب محتواه من المضامين الأدبية، فجاء الأول بعنوان "بين الشعر والنثر"، والكتاب الثاني "مقالات برسم الوطن"، والكتاب الثالث "خواطر"، والكتاب الرابع "علمتني الحياة"، وهو في الحكمة والموعظة، والكتاب الخامس "قصص قصيرة جداً"، والكتاب السادس "قصص قصيرة".
ورأى الجبور أن حافظ مبدع متميز بأسلوب في عرض لافت، فهو شديد الاهتمام بما يدور حوله من أحداث، فهو تجربة زاخرة، فالمتلقي يتجول بين أنواع أدبية متعددة ومتنوعة تنم عن ثقافة الكاتب وسعة اطلاعه واقتداره، وما يميزه عن غيره هو توظيف الصورة المرافقة في الكثير من الأحيان للنص، فهي ليست مجرد صورة عشوائية، بل تحمل دلالات توضيحية لها كل الأهمية في سبر أغوار الموضوع.
من جانبه، رأى علي القيسي أن الكتاب يتضمن الكثير من صنوف الأدب والأطياف التي يحتاجها المتلقي، فالشعر يحتل صفحات من هذا الكتاب قصائد قصيرة تحمل معاني وصورا شعرية وبلاغية وجمالية، وبجانبها القصيدة النثرية ذات الألفاظ السهلة والمعاني الكبيرة والتي تعالج الحياة الاجتماعية وتحاكي المشاعر والعواطف الإنسانية.
وأضاف القيسي أن حافظ لديه نزعة حادة تجاه صور وأشكال التخاذل والهوان والذل الذي تعيشه الأمة العربية في ظل الهجمة الاستعمارية والصهيونية، فهو من كتاب المقاومة، مشيراً الى أن عنوان الكتاب، وهو العتبة، فيه لغة رومانسية واضحة ومفردات رقيقة، فقد اختار الكاتب هذا العنوان الذي يشي إلى الجانب المشرق من الحياة.
وأشار القيسي إلى أن الشعر في كتاب "أزاهير وقوارير"، من السهل الممتنع العذب الرقراق الذي لا يستعصي على الفهم، فهو سهل الحفظ والفهم لا تقعير في اللغة ولا تعقيد، أما المقالات فهي سلسة ومترابطة الأفكار تعالج قضايا كثيرة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، تتحدث عن اليومي المعيشي وعن أزمات المنطقة وقضايا الأمة.
وفي الختام، قال حافظ إن الكتاب هو ستة كتب على اعتبار ما ورد فيه من النصوص الأدبية المتنوعة وليس باعتبار بنية الكتاب كشكل وحجم، إذ فيه النص الشعري والخاطر الأدبي والمقال السياسي وفيه الحكم والقصة اللمحة والقصة القصيرة.
ومن أجواء الكتاب، نقرأ عن الأم في عيدها؛ حيث يقول المؤلف "في عيد الأم، تتركز الكلمات والخطابات على سرد محاسن الأم أو المرأة على وجه العموم، وذكر مناقبها وأهمية دورها في المجتمع، وتحمل لها الهدايا والورود ومعسول الوعود. وبديهي أن تقدم مثل هذه العطايا إلى الأم الحنون المتفانية. وإلى الأم المضحية من أجل بيتها وأولادها وإلى الأم المربية الفاضلة التي تربي وتنشئ الأجيال الناجحة الواعدة. وإلى الأم الصامدة المجاهدة في سبيل دينها ووطنها، وقد يسترحم على تلك الأم التي انتقلت إلى بارئها وهي تحمل في قلبها هم أسرتها ووطنها ومجتمعها".
في الضد من ذلك، هناك من الأمهات من يغفلن عن واجباتهن ومهامهن الطبيعية، ويخالفن الفطرة السليمة التي فطرهن الله عليها، حتى ليتطلب الأمر في بعض الحالات توعيتهن وتذكيرهن بواجباتهن، فماذا نقول -مثلاً وليس حصراً- لتلك الأم التي ترضى لأطفالها امتهان التسول والسرقة أو الكسب غير المشروع. أو تلك التي تتطلق من زوجها فتترك أطفالها نهباً للإذلال والمهانة على يد زوجة الأب، أو الأم التي مات عنها زوجها فتتزوج لهم أبا -مجازاً- غريبا عنهم يذلهم ويهينهم بحضورها. إن مثل هؤلاء الأمهات أسقطن الأرضية أو الأساس الذي تبنى عليه التبريكات والتهاني بعيد الأم وتعظيم دورها!.
ويذكر أن الكاتب محمد حافظ من مواليد طلوزة بفلسطين، درس الحقوق، صدر له العديد من المؤلفات، منها: رواية بعنوان "آه يا وطن"، "عصافير الغربة"، في مجال الشعر صدر له "الليالي"، "ودارت الأيام"، وفي مجال القصة القصيرة صدر له "الكوخ".

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