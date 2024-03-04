الدراما السورية واللبنانية في رمضان.. قصص يؤججها الحب والصراعات

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

عمان- يعد موسم رمضان للعام الحالي، بتقديم مجموعة متنوعة وغنية من الدراما السورية واللبنانية، حيث تنتشر الإثارة والتشويق في أعمال عدة، تسلط الضوء على قضايا اجتماعية بين الحاضر والماضي.



وتحمل هذه المسلسلات تنوعا بين الدراما والكوميديا، إذ تشهد حضورا للثنائيات التي تسود فيها أجواء رومانسية، وتقدم مجموعة متنوعة من القصص والأحداث، مما يوفر تجربة مشاهدة مثيرة للجمهور، ومن أبرز هذه الأعمال:



مال القبان

يسلط المسلسل الضوء على الظروف المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري، وما يواجهه من مشاكل وعقبات في سياق قصصي مثير ومشوق. وتدور أحداثه حول العديد من القصص الاجتماعية بالحياة السورية الحقيقية التي توضح الوضع الذي يعيشه الشعب السوري في الوقت الحالي والمشاكل والأزمات التي يواجهها بالحياة اليومية من خلال حكاية عائلة "نعمان الزير" وصراعاتها داخل "سوق الهال" وخارجه.



ويضم مسلسل مال القبان عددا من النجوم، هم: بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.



وصايا الصبار

تدور تفاصيل المسلسل في إطار اجتماعي يشوبه صراعات عديدة بين اثنين من العائلات واحدة قد دهسها الفقر والأخرى تمتلك من القوة والنفوذ ما يمكنها من محاربة الأولى شر حرب، وهكذا تنسدل الأحداث بهذا الصراع بين تصفية الحسابات من الماضي والسعي إلى الفوز على حلبته في الحاضر.



يشارك في المسلسل كل من: عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، صفاء سلطان وآخرون وهو من إخراج سمير حسين.



تيمبو- إيقاع



دراما اجتماعية تتناول الصراع بين مجموعة من الأخوة وتتحول لحرب دموية يدفع فيها الأبناء الثمن المسلسل من بطولة: سوزان نجم الدين، جلال شموط، وائل زيدان وتخرين ومن إخراج إبراهيم عثمان.



ما اختلفنا

مسلسل اجتماعي ساخر يتناول قضايا مختلفة في الشارع السوري مثل الفساد، البطالة والعلاقات الاجتماعية.

في البطولة يحضر كل من الممثلين: باسم ياخور، محمد الجراح، اندريه إسكاف وآخرون، ومن إخراج وائل أبو شعر.



حِبوا بعض

دراما كوميدية في حلقات منفصلة ترصد المشكلات والأحداث اليومية في حياة الأسرة السورية بطريقة ساخرة.

المسلسل من بطولة: غادة بشور، أندرية إسكاف، أمية ملص وآخرون، ومن إخراج عمر دهبي.



بيت أهلي

مسلسل يعود بنا لسورية في أربعينيات القرن الماضي من خلال فترة اغتيال الطبيب عبد الرحمن الشهبند ويصور أهم الأحداث في تلك الفترة، ويروي قصصًا عن "الحب، والغرائز، والانحلال، والجريمة، والأطماع"، حيث يحتدم الصراع بين "أبو عدنان" و"نوري"، في الشام القديمة.

المسلسل من بطولة: أيمن زيدان، سلوم حداد، وممثلون كثر آخرون، تأليف فؤاد شربجي، وإخراج تامر إسحاق.



أغمض عينيك

يدور المسلسل ضمن أحداث زمنية مختلفة، عن جود الذي يشخص بإصابته بالتوحد.

المسلسل من بطولة: منى واصف، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، وفاء الموصللي وآخرون ومن إخراج مؤمن الملا.



العربجي ج2

يستمر الصراع بين "عبدو العربجي" و "أبو حمزة" الذي تتحالف معه "درية خانم" ويصبح أكثر ضراوة. مكائد وقصص حب جديدة وتحالف بين عداوات قديمة تظهر على الساحة.



المسلسل من بطولة: باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، طارق مرعشلي، حلا رجب، فارس ياغي، الليث مفتي، وممثلون كثر آخرون، تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، إخراج سيف سبيعي.



كسر عضم ج2: السراديب

يسكتمل المسلسل أحداث الجزء الأول، ويكلف "العميد كنعان" بمهمة خطيرة بعدما كان معاقبًا في ماضيه، هذه المهمة ستجعله بمواجهة "أبو الحكم" الذي فقد ابنه في الموسم الأول من العمل، وسيؤجج الصراع بينهما أحداث الموسم الثاني، مع دخول شخصيات جديدة.



المسلسل من بطولة: رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، أحمد الأحمد، فايز قزق، كرم الشعراني، ولاء عزام، ريام كفارنة، وآخرون، تأليف هلال أحمد ورند حديد، إخراج كنان اسكندراني.

ولاد بديعة

"الصراع بين الأخوة الأربعة على الميراث ومحاولة حرمان الأخ غير الشقيق من حقه الشرعي، ويواجهون اختبارات الأخوة، وسط أحداث مليئة بالدراما والتسويق.

المسلسل من بطولة: سلافة معمار، محمود نصر، يامن الحجلي، سامر إسماعيل، نادين تحسين بيك، نادين خوري، نادين تحسين بيك، ديمة الجندي، روزينا لاذقاني، لين غرة، وممثلون كثر آخرون، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج رشا شربتجي.



الصديقات- القطط



مسلسل نسائي عن سيدة ذات نفوذ تشغل النساء كراقصات وتستغلهن لتكوين علاقات مع أصحاب السلطة ولكن الكثير يقع في حياة تلك السيدة وهو ما نكتشفه مع تطور الأحداث.

المسلسل من بطولة: سوزان نجم الدين، ديمة الجندي، صباح الجزائري، رنا شمس وآخرون ومن اخراج محمد زهير رجب



النسيان

قصة زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما إلى حين وقوع حادث اختطاف يقلب الأمور رأسا على عقب. يتناول المسلسل العلاقـات العاطـفية غير الشرعية، المال وسلطته ويكشف التفاوت بين طبقات المجتمع. حيث تقدم السلسلة نظرة عميقة على قضية الوجود السوري في لبنان.

المسلسل من بطولة: سيرين عبد النور، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، فادي ابي سمرا وآخرون، ومن إخراج الفوز طنجور.



رماد الورد



الأحداث تدول حول قاض تقع بين يديه بعض الأدلة على تورط شخص في قـتـل زوجته، بتوجيه من سيدة وشقيقها يمتلكان منصة "تيك توك"، ليبدأ القاضي تحقيقاته التي تقوده للمزيد من المتورطين بابتزاز الشباب والفتيات عبر حسابات وهمية على التطبيق.

يشارك في البطولة كل من: وائل رمضان، محمد حداقي، روعة ياسين، جيني إسبر، عبير شمس الدين، هيما اسماعيل وغيرهم، ومن إخراج ديانا فارس.



تاج



تقع الأحداث في خمسينيات القرن الماضي عن ملاكم قوي، لكنه يواجه الخسارة بسبب تمسكه بقيمه ومبادئه الوطنية، ما يدخله في صراع مع "رياض" التاجر الدمشقي المتواطئ مع الفرنسيين، والذي يكون والد "نوران" الفتاة التي أحبها "تاج"، وتدور الأحداث خلال مرحلة مفصلية من تاريخ سورية.

المسلسل من بطولة: تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، نورا رحال، إيهاب شعبان، دوجانا عيسى، وممثلون كثر آخرون، من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج. سامر برقاوي.

نظرة حب

يتناول المسلسل قصة حب مشوقة بين شخصيات مختلفة، مع التركيز على لحظات الحياة التي تغير مجرى الأحداث والمشاعر.

المسلسل من بطولة: باسل خياط، كارمن بصيبص، ميشال حوراني، جفرا يونس، وممثلون كثر آخرون، تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي.



نقطة انتهى



يعتقد "فارس" أنه وضع نقطة لإنهاء فصل مظلمٍ من حياته، لكن ذلك لن يحدث، فالخطأ الذي ارتكبه ويسعى جاهدًا لإخفائه عن زوجته "كرمى" لا يغتفر.

وبينما تبحث الزوجة عن حقيقة مقتل شقيقها الوحيد، وخلال سعي الزوجين لتحقيق أهدافهما، سيواجهان حقائق صادمة عن بعضهما البعض، ويزيد من تعقيد الأحداث اصطدامها بشخص يكن لهما العداوة على خلفية حادثة سابقة.

المسلسل من بطولة: عابد فهد، ندى أبو فرحات، عادل كرم، أنس طيارة، وممثلون كثر آخرون، تأليف فادي حسين، وإخراج محمد عبد العزيز.



عَ أمل



تكشف قصة راقصة البالية "يسار" التي تواجه الحب مع أكثر من رجل جوانب كثيرة، ورغم مرارة تجاربها، إلا أنها تحرص على الظهور بصوة المرأة القوية.

المسلسل من بطولة: ماغي بوغصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، ديمة الجندي، كارول عبود، وممثلون كثر آخرون، تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنّا.







