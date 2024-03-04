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مسلسلات خليجية تعرض في رمضان.. تعرف عليها

3/4/2024 2:39:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحظى الدراما الخليجية بمتابعة واسعة، ليس في دول الخليج فحسب، ولكن في مختلف الدول العربية، بسبب التطور الهائل في صناعة الدراما الخليجية خلال السنوات الأخيرة، ومن أهم هذه الأعمال:
"زوجة واحدة لا تكفي"
يشارك الإنتاج الكويتي بعدد كبير ضمن مسلسلات رمضان 2024 الخليجية، وفي مقدمتها مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، تأليف الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج البحريني علي العلي.
وتدور قصة "زوجة واحدة لا تكفي" حول الممرضة هند، التي تواجه الكثير من المشكلات والحوادث التي تنغص عليها حياتها الهادئة، وتقابل المحامية إخلاص التي تمد لها يد العون.
ويشارك في المسلسل كل من: الفنانة الكويتية هدى حسين، المصرية نور الغندور، إضافة إلى عدد كبير من النجوم المصريين، من بينهم: أيتن عامر وماجد المصري الذي يقدم أولى مشاركاته الخليجية.
"منت رايق"
يناقش المسلسل الكويتي العائلي "منت رايق" القضايا المهمة والمشكلات الحياتية في الكويت، إذ يرصد الأزمات التي تواجه الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية.
وتدور أحداث المسلسل حول القضايا التي يعيشها المجتمع الخليجي عامة والكويتي خاصة، ويناقش الروابط الأسرية والصداقة بين الشخصيات المشاركة في العمل بطابع كوميدي.
والمسلسل بطولة كل من: هبة الدري، عبد العزيز نصار، شيلاء سبت وسعود بن شهري، وهو تأليف العمانية منى النوفلي، إخراج الإماراتية نهلة الفهد.
"قلم رصاص"
ويتناول مسلسل "قلم رصاص" فلسفة خاصة، تناقش الأزمات التي عادة ما يواجهها الأزواج، وتعتمد أحداثه على قصة حقيقية وقعت في الكويت العام 1990.
وتدور قصة المسلسل حول أفكار الكاتبة الكويتية مريم القلاف وتفسير قدرة الإنسان على تصحيح الأخطاء، بسرد قصة حقيقية من المجتمع الكويتي تعود للعام 1992.
ويشارك في بطولة "قلم رصاص" نخبة من نجوم الخليج، منهم: ميلا الزهراني، إبراهيم الحربي، حسين الحداد، وهو إخراج عبدالله التركماني.
"بعد غيابك عني"
يتناول مسلسل "بعد غيابك عني" قضايا العنف الأسري، وهو من إخراج الأردني سائد بشري الهواري، وتأليف علياء الكاظمي.
ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، مرام البلوشي وتركي اليوسف.
وتدور الأحداث حول "فجر"، الفتاة التي تعمل رسامة، وتنتابها مجموعة مشاعر من الحقد والكره تجاه إخوتها، ويبدأ شقيقها في محاولة تهدئة الأوضاع بينهم أملا في لم شمل العائلة.
"بيت العنكبوت"
أما الدراما السعودية، فستقدم في رمضان 2024 مسلسل "بيت العنكبوت"، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم الشباب، منهم: أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين ومحمد شامان.
ينتمي "بيت العنكبوت" إلى نوعية الدراما التاريخية التراثية، ويحكي عن المجاعة والمصاعب التي وقعت بين العامين 1868-1871، وأثرها على الكويت ونجد والمناطق المجاورة.
المسلسل من تأليف مشاري حمود العميري، إخراج محمد الطوالة، وبطولة كل من: صلاح الملا، عبدالله ملك، عبد الإمام عبدالله، عبدالله الطليحي، محمد العجيمي، بلال الشامي، مرام وعبير الجندي.
"الفرج بعد الشدة"
يوثق المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" فترة مهمة في تاريخ الخليج العربي، وهو من إخراج السعودي محمد عبد العزيز الطوالة، وتأليف مشاري حمود العميري.
ويتناول المسلسل قصة المجاعة التي حلت بمدينة نجد السعودية في القرن الـ19 وتسببت في موت المئات، ويضم كوكبة من نجوم الخليج، أبرزهم: غازي حسين، عبد الإمام عبد الله وعبير الجندي.
"الفرج بعد الشدة" قصة درامية تقص رحلة شخصية وقصة مجتمعية مرت بالضيق والشدة، ويظهر في نهاية أحداث المسلسل الفرج والعوض، ويتناول قضايا مجتمعية مثل تحمل الصعاب والصمود.
"سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين"
يتناول المسلسل الكويتي "سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" قصة من التراث الشعبي الكويتي. وقرر المخرج فهد شاطي والمؤلف بندر السعيد، أن يناقشا في العمل قضايا اجتماعية معاصرة من خلال الأسطورة الشعبية "سحيلة" المعروفة في الخليج.
"سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين" بطولة كل من: زهرة الخرجي، حمد العماني، عبدالله التركماني وميس قمر، وتتناول أحداثه قصة شخصية أسطورية معروفة في الشارع الكويتي، وتعود هذه الأسطورة، بحسب تقارير، إلى فترة الانتداب البريطاني.
"غالية البقمية"
تجسد الممثلة السعودية إلهام علي شخصية الأميرة "غالية البقمية" في المسلسل السعودي "غالية البقيمة". ويحكي المسلسل قصة الأميرة السعودية التي قادت المقاومة العسكرية ضد العثمانيين. ويضم المسلسل كلا من: إلهام علي، عبدالمحسن النمر، رشيد عساف وسلوم حداد.
"مرضي ودحام"
ينتمي المسلسل الكويتي "مرضي ودحام" إلى نوعية المسلسلات الكوميدية، ويشارك فيه كل من: عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج، إيمان فيصل، علي المهيني ومنال الجار الله.
"مرضي ودحام" من تأليف عبدالله الكندري وفيصل البلوشي، إخراج عبد الله العراقي، ويتناول قصة صديقين يحاول كل منهما تقديم طرق مبتكرة للنصب والسرقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فكاهي.

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