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هل يثير برنامج التدريب المهني BETEC قلق طلبة وأولياء أمور؟

3/4/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- أثار بدء العمل بتطبيق برنامج التدريب المهني "BETEC" الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم لهذا العام في "التوجيهي الجديد"، مخاوف وقلق عدد من أولياء الأمور الذين ما يزالون يجهلون بعض آليات الدراسة والمهارات التي يجب أن يتقنها أبناؤهم ليتمكنوا من تجاوز المرحلة الثانوية.
طرحت تساؤلات عديدة لطلبة البرنامج المهني حول آلية تقييم المشاريع التي يقومون بإعدادها، في الوقت الذي يتساءل فيه أهال: هل تم إعداد المعلمين والمعلمات بشكل كاف لهذا البرنامج الجديد قبل اعتماد "BETEC" في التعليم الحكومي؟
مع البدء بتطبيق هذا النظام، ما يزال طلبة لا يمتلكون صورة كاملة عن هذا النظام ولا يعرفون تفاصيله ومكوناته بشكل كافٍ، هذه المشكلة تشكل عبئا كبيرا وتحديا حقيقيا على أولياء الأمور في تعليم أبنائهم، لا سيما وأن فهم النظام التعليمي واستيعابه أمر ضروري لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
أولياء أمور طلبة، عبروا عن مخاوفهم وقلقهم من برنامج "BETEC"، لافتين إلى وجود فجوة بين ما يحتوي عليه البرنامج وما يتم تقديمه، كما أشاروا إلى عدم قدرة أبنائهم على استيعاب المواد العملية بالشكل المطلوب.
تواجه أم ربيع عبدالله، حالها كحال العشرات من أولياء الأمور، صعوبة في تنفيذ المشاريع المطلوبة من ابنها الذي يدرس برنامج "BETEC"؛ حيث يستغرق الأمر منهم وقتا وجهدا، في حين يصعب على ابنها وزملائه فهم آلية التقييم لهذه المشاريع وكيفية تنفيذها وكيفية تحديد المعلم للعلامة على المشروع.
وتوافقها الرأي ميار حسن، وهي والدة لطالبة في البرنامج ذاته، مؤكدة تكرار زيارتها أكثر من مرة لمدرسة ابنتها لعدم قدرة الابنة على فهم آلية الدراسة وتطبيق المهارات المطلوبة في البرنامج.
وتقول ميار "ينبغي على الوزارة توعية أولياء الأمور بشكل صحيح حول البرنامج، وإيصال صورة واضحة للطالب وولي أمره الذي سيتحمل بشكل أساسي عبء هذا البرنامج وشرحه لابنه في مرحلة حساسة تحدد المستقبل التعليمي".
وحول برنامج "BETEC"، فهو يعد برنامجا تعليميا مهنيا عالميا مبنيا على الكفايات، ويتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، وترتكز على التعلم العملي المبني على المهارات والكفايات التي يحتاجها سوق العمل لمهنة المستقبل.
أما عن آلية التعليم في برنامج "BETEC"، فتركز على التدريب العملي بنسبة تتراوح بين 80-90 % مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق والتي كانت بحدود 25 % من البرنامج.
ولهذا، وفرت وزارة التربية والتعليم البيئة التعليمية والتدريبية اللازمة لذلك، فقد جهزت المشاغل بمتطلبات التدريب الحديثة من أجهزة ومواد، وهيأت كوادر بشرية قادرة على تنفيذ هذا البرنامج بكل كفاية، ويكسب "BETEC" الخبرة العملية بسوق العمل وفق طرق تعليمية وتقييمية تزود الطلبة بالمعرفة والمهارات وتنمية السلوك المطلوب لسوق العمل، مما يؤهلهم للاندماج في الحياة العملية أو التوجه لمواصلة دراستهم الجامعية.
ولمتابعة الدراسة الجامعية، فإن هذا البرنامج معترف به في الجامعات الأردنية والعالمية، حيث يمكن الطالب من متابعة دراسته الجامعية في التخصص الذي يختاره.
وتكمن خصوصية برنامج "BETEC"، بحسب الاختصاصي التربوي عايش النوايسة، باعتباره يطبق لأول مرة في نطاق المدارس الحكومية، وبالتالي تكون أول تجربة بالتأكيد صعبة على جميع الأطراف، سواء وزارة التربية والتعليم، المعلمين، الدعم الفني، إضافة إلى الطلاب وأولياء أمورهم.
ويلفت النوايسة إلى أن برنامج "BETEC" يعد تجربة تحتاج إلى أن تنضج أكثر، وأن تكون جميع الأطراف المعنية في تطبيقه أكثر خبرة ودراية، علما بأن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في التدريب وبناء قدرات المعلمين.
وعملت الوزارة، بحسب النوايسة، بشكل ملحوظ، على الحملة الإعلانية لرفع وعي المجتمع المحلي ببرنامج "BETEC"، كما وجهت خلالها رسائل لأولياء الأمور حول أهميته.
وفيما يتعلق بالجانب التنفيذي والفني لبرنامج "BETEC"، فالوزارة اليوم تحتاج لبث رسائل للطلبة وأولياء الأمور بشكل أكبر وأكثر حول تفاصيل البرنامج، وفق النوايسة، وأن يكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتعليم لأنه موضوع يهم جميع فئات المجتمع.
ويعزو النوايسة الصعوبات التي يواجهها أولياء الأمور والطلبة في دراسة برنامج "BETEC"، بأنه ما يزال حديثا، وآلية التعليم تختلف عن التي اعتادها الطلاب في الصفوف السابقة، حيث يتضمن البرنامج التدريب العملي والتقني وحتى الأكاديمي بطريقة تعليم تميل إلى التركيز على المهارات التطبيقية بصورة أكبر.
ويعتقد النوايسة أنه، وخلال العام الحالي، ستكون صورة هذا البرنامج وآلية دراسته قد وضحت ونضجت عند الطلبة وأولياء الأمور، والأصل أن يكون اعتماد الطلبة بشكل كبير على المواقف الصفية في فهم واستيعاب وتطبيق المادة التعليمية التي يدرسونها، وأن يكونوا قادرين على تقديم تعليم يعتمد على الجانب التطبيقي.
ويضيف النوايسة "لا ضير من إقامة مجالس ولقاءات في المدارس بين الهيئات التدريسية والإدارية وأولياء الأمور والمجالس التربوية والتطويرية وتفعيل دور المرشد التربوي، بحيث يكون في كل مدرسة مرشد أكاديمي دوره أكبر في توعية أولياء الأمور والطلاب وكيفية التعامل مع النظام التعليمي الجديد بمسار جديد وطريقة جديدة تتواءم مع متطلبات سوق العمل".
ويرى أن التغيير لن يكون بـ"كبسة زر"، ولكن من خلال جهد تشاركي بين المؤسسات التربوية والمجتمع والجامعات، ليكون الجميع طرفا في إرسال الرسالة حول برنامج "BETEC".
ويتابع "اليوم، نحن أمام تحد يتطلب ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم في إنجاح هذا البرنامج وهذا المسار؛ لأن حاجة المجتمع تتطلب وجود برامج تعليمية توائم سوق العمل".
مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم المهندس محمود الجداية، قال "إن هذا النظام عالمي ومعتمد من شركة بريطانية ومطبق في أكثر من 70 دولة في العالم، والأردن من الدول العربية الأولى التي طبقته في التعليم الحكومي كشهادة معترف بها تعتمد على المهارات لتتواءم مع متطلبات سوق العمل الذي يعتمد بشكل كامل على القدرات والمهارات".
وحول إمكانية المعلمين وتأهيلهم لتدريس الطلبة، يؤكد الجداية أن المعلمين مؤهلون وحاصلون على تدريب متخصص من قبل الشركة المانحة لتمكينهم من تدريس المناهج المعتمدة لهذا البرنامج، مع استمرار رقابة الوزارة على أدائهم.

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