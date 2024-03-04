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ما العلاقة بين الإجهاد وانتشار السرطان؟

3/4/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تظهر الأبحاث التي يقودها مختبر Cold Spring Harbor، أن الإجهاد المزمن يزيد انتشار سرطان الثدي عند نماذج الفئران من خلال آلية تسببت فيها هرمونات الإجهاد لخلايا النيوتروفيل لتشكيل هياكل تشبه العنكبوت.
هذه الشبكات التي يسببها الإجهاد تلعب دورًا في تعزيز ورم خبيث من سرطان الثدي من خلال خلق بيئة مواتية في الرئتين التي تساعد خلايا سرطان الثدي التي تصل إلى الرئة على أن تنمو بسهولة أكبر.
هذا الاكتشاف الجديد يساعدنا على فهم أفضل لكيفية تأثير الإجهاد على انتشار السرطان، وقد يوفر فرصًا جديدة لعلاج ورم خبيث.
قام مختبر Egeblad منذ فترة طويلة بدراسة كيف يؤثر التواصل بين الأورام والجهاز المناعي على نمو الورم والورم الخبيث في الفئران. خلال العمل السابق، صادفوا أن التغيير في ظروف الإسكان تسبب في معاناة بعض الفئران من الإجهاد، مما أدى إلى نمو أسرع للورم.
"هذا الاكتشاف أثار الفضول لفهم ما إذا كان التعرض المزمن للإجهاد يمكن أن يؤثر على ورم خبيث" في حين، أن الدراسات الوبائية تظهر وجود علاقة بين الإجهاد وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والبقاء على قيد الحياة، إلا أنه ما يزال من الصعب للغاية دراسة كيفية تأثير الإجهاد على وجه التحديد على الجسم والسرطان.
وهو مهم بشكل خاص لمرضى السرطان الذين يعانون من الإجهاد بلا شك بسبب، المخاوف بشأن تشخيصهم، ومخاوفهم بشأن التكرار، والمدة الطويلة المحتملة لعلاجاتهم، لذلك، تقرر استخدام نماذج الفئران لمحاكاة الإجهاد المزمن ودراسة انتشار سرطان الثدي.
أبلغ الباحثون في الخلايا السرطانية، أن الإجهاد المزمن يضاعف تقريبًا حجم أورام الثدي في الفئران المزروعة بخلايا سرطان الثدي وزيادة معدل ورم خبيث بين اثنين وأربعة أضعاف، مقارنة بالفئران التي لا تتعرض للإجهاد.
وتبين أن الإجهاد المزمن يغير بشكل كبير البيئة الدقيقة في الرئة، مع تراكم الفيبرونكتين، وخفض تسلل الخلايا التائية، وزيادة تسلل العدلات. ومع ذلك، في الفئران المستنفدة في العدلات (خلايا نيتروفيل /خلايا الدم البيضاء)، لم يعد التعرض للإجهاد يزيد من ورم خبيث.
أظهرت هذه البيانات أن الإجهاد المزمن يستحث بيئة صغيرة مؤيدة للموت، وأن العدلات تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ورم خبيث ناتج عن الإجهاد.
وكشف مزيد من التحليل عن تغييرات التعبير الجيني في العدلات المعزولة من الرئتين من الفئران المجهدة التي كانت ناجمة في المقام الأول عن وجود الجلوكوكورتيكويدات، الهرمونات المشاركة في استجابة الإجهاد.
إضافة إلى ذلك، أدت التحولات من إيقاع الساعة البيولوجية العادية من العدلات بسبب زيادة الإجهاد إلى زيادة تكوين صاف عن طريق إطلاق الجلوكوكورتيكويد.
لتأكيد أن الإجهاد يؤدي إلى تكوين صاف، مما يؤدي إلى زيادة الورم الخبيث، وأجرى الفريق ثلاثة اختبارات أخرى. أولاً، قاموا بإزالة العدلات من الفئران باستخدام الأجسام المضادة. بعد ذلك، قاموا بحقن عقار صاف في الحيوانات. أخيرًا، استخدموا الفئران التي لا يمكن أن تستجيب لجلوكوكورتيكويدات. حقق كل اختبار نتائج مماثلة - لم تعد الفئران المجهدة متطورة أكثر من تلك التي لا تتعرض للإجهاد.
بشكل غير متوقع، وجد الباحثون أيضًا أن الإجهاد المزمن تسبب في تعديل تشكيل صاف لأنسجة الرئة حتى في الفئران من دون سرطان. وقال الباحث إيجبلاد: "إنها تحضير أنسجتك تقريبًا للحصول على السرطان".
يشير الباحثون إلى أن دراستهم يمكن أن يكون لها آثار على استخدام الجلوكورتيكويدات الاصطناعية، مثل ديكساميثازون، والتي تستخدم على نطاق واسع للتغلب على الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي وعلاج أعراض السرطان المتقدم.
لقد أظهروا أن الديكساميثازون يمكن أن يسبب تكوينًا صافيًا ويجعل بيئة الرئة مواتية للخلايا السرطانية النقيلي، مما يشير إلى أن الجلوكورتيكويدات الاصطناعية قد لا تكون دائمًا مفيدة على المدى الطويل.
ومع ذلك، فقد أكد إيجبلاد وهو الباحث الرئيس في الدراسات، "الدراسات ضرورية لمعالجة ما إذا كانت الجلوكوكورتيكويدات الاصطناعية لديها خطر طويل على المدى الطويل.
على حد سواء، لم نجد أي دليل قوي على أن المرضى يجب أن يقلقوا بشأن الجلوكورتيكويدات الاصطناعية الموصوفة - من المحتمل أن توازن الآثار الإيجابية للجلوكوكورتيكويدات أي ضرر محتمل على المدى الطويل.
وقال إيجبلاد: "إن الرسالة هي، "تقليل الإجهاد يجب أن يكون جزءًا مفيدًا للغاية لعلاج السرطان والوقاية منه ". "ونظرًا لأن الحد من الإجهاد قد يكون صعبًا على مرضى السرطان، فإننا نتوقع أيضًا أن الأدوية التي تمنع تكوين الصافي يمكن تطويرها واستخدامها كعلاجات جديدة لإبطاء أو إيقاف انتشار السرطان، مما يوفر تخفيفًا كبيرًا".
سيستمر الباحثون في التحقيق في كيفية تأثير الإجهاد على تطور السرطان ويخطط لاستكشاف تأثير تقنيات الحد من الإجهاد المختلفة، مثل التدخلات السلوكية أو التدخلات الصيدلانية.
"إن فهمنا للعلاقة المعقدة بين الإجهاد، والجلوكوكورتيكويدات، والعدلات وغيرها من الخلايا المناعية وتطور السرطان، ما يزال ناشئًا للغاية. لكننا نأمل في أن تمهد مزيد من الدراسات الطريق للتدخلات والعلاجات التي يمكن أن تحسن بقاء المريض.

الصيدلي ابراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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