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الحكومة السورية تكشف سبب امتناعها عن توريد المياه للأردن

3/4/2024 2:39:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات قال وزير الزراعة السوري، المهندس محمد حسن قطنا، إن الاتفاقيات الدولية بتوزيع المياه بين سوريا والأردن تحفظ حقوق الطرفين، لكن الظروف المناخية وعدم امتلاء السدود لدى سوريا هو السبب في عدم توريد كميات المياه إلى الأردن وليس لأهداف سياسية أو أي أهداف أخرى.
وأضاف قطنا في تصريح لـ"الغد"، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى في عمّان، اليوم الاثنين، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، "إننا ملتزمون في اتفاقية المياه مع الأردن، ونحن كدول جوار دائما على حوار مباشر حول هذا الموضوع".

وبين أنه عندما تتوفر مخازين في السدود ستقوم الحكومة السورية بتنفيذ التزاماتها.

وأوضح الوزير السوري أنه معروف عمليا أن سوريا كانت أكملت 4 سنوات جفاف أدت إلى شح المواد المائية في السدود بشكل كبير جدا، ودليلها على ذلك بحيرة الجزائري وبحيرة جلدين التي كانت بحيرات والآن أصبحت عبارة عن أراضٍ جافة لا يوجد فيها أي نقطة مياه، وبالتالي عدم توفر المياه الكافية هو السبب في عدم توريد كميات المياه إلى الأردن وليس لأهداف سياسية أو غير ذلك.

وأشار قطنا إلى أن سوريا ما زالت ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة مع الأردن ومع كل الدول العربية والتبادل التجاري موجود، مضيفا أن الاتفاق الرباعي الذي وقع مؤخرا بين سوريا والأردن ولبنان والعراق "اتفقنا فيه على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية، حيث أطلقنا منصة بعد ما وقعنا مذكرة التفاهم، وضمن هذه المنصة يتم التحول ويتم وضع إطار تنفيذي لهذه الاتفاقية"، وهذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة تبادل المنتجات الزراعية بين الدول الأربعة.

وقال إن الهدف الرئيسي من الاتفاق الرباعي هو أن نوحد أنظمة الحجر الزراعي النباتي والبيطري من خلال توحيد هذه الأنظمة التي تساعد في تسهيل تبادل المنتجات.

ولفت إلى أن بعض العوائق التي تحد من توريد المنتجات بين الدول الأربعة تتمثل بالشهادات الصحية النباتية والبيطرية، وإعادة الكشف، وموضوع تحليل المنتجات على الحدود في المعابر من عدم وجود أثر متبقٍّ من مبيدات أو عدم وجود آفات حجرية، فكل ذلك يعطل مرور البرادات عبر الحدود.

وتابع: "لكن بالاتفاقية الرباعية اللي اتفقنا عليها في حال توحيد الأنظمة الحجرية والبيطرية بين الدول الأربعة، سيتم اعتماد شهادة صحية واحدة، وعندها الشاحنات تمر بين الدول الأربعة معتمدة الشهادة الموحدة، وبالتالي لا حاجة لإعادة الكشف أو التحليل عند المرور عبر أكثر من معبر عبر الحدود بين الدول الأربعة".

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