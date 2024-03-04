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عبر بازار خيري.. المحامين تسعى لدعم أهل غزة بـ100 ألف وجبة في رمضان

3/4/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقيم لجنة فلسطين في نقابة المحامين يومي الجمعة والسبت في مجمع النقابات المهنية فعاليات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه العدوان الصهبوني وجرائم الإبادة الجماعية تحت عنوان "قاطع وادعم في رمضان".
وتفتتح الفعاليات عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة تحت رعاية نقيب المحامين يحيى أبو عبود.

وقال مقرر اللجنة/ عضو مجلس النقابة الدكتور هاشم الشهوان إن الفعاليات تتضمن بازارا خيريا بمشاركة شركات أردنية وسيرصد كامل ريعه للشعب الفلسطيني في القطاع من خلال صندوق دعم الصمود في نقابة المحامين.

وأضاف الشهوان أن البازار والفعاليات التي ستقام على مدى يومين تهدف إلى تأمين مئة ألف وجبة إفطار في الشهر الفضيل لصالح سكان القطاع.

ويتضمن النشاط ندوات وحواريات وزوايا تفاعلية وواقع معزز لمعاناة أهلنا في غزة.




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