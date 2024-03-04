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التعليم العالي تعلن موعد صرف مخصصات مالية لبعض الطلبة في 4 جامعات (أسماء)

3/4/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستصرف المخصصات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الحاصلين على منح أبناء الوسط والشمال الدارسين في كل من الجامعات التالية:
- جامعة الحسين بن طلال

- جامعة البلقاء التطبيقية (كلية الشوبك + كلية العقبة)

- جامعة الطفيلة التقنية

- الجامعة الأردنية / فرع العقبة

وبحسب الوزارة، يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق السابع من آذار/ مارس لعام 2024.

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