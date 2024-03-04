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منها الذهبي.. الأمن السيبراني يحذر من نسخ غير أصلية للـواتس آب

3/4/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، من انتشار نسخ غير أصلية لتطبيق "واتس آب" على منصات التواصل الاجتماعي؛ كتطبيق الواتساب الذهبي.
وقال المركز على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إن العديد من هذه التطبيقات عُدلت بحيث تحوي برمجيات ضارة، تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة المصابة.

وأوصى المركز تجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل "جوجل بلاي" و "ابل ستور".

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