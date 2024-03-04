القوات المسلحة تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية

والذي تم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية، والسفير الياباني في عمّان، والمساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان.

وثمن مدير عام الخدمات الطبية الملكية دعم الحكومة اليابانية ممثلة بسفارتهم في الأردن وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع على هذا المشروع، الذي يساهم في تعزيز القدرات التشغيلية في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً أن المشروع سيحقق تماسك الجهود وفتح آفاق التعاون المستقبلي وتنفيذ المزيد من المشاريع المقترحة، وأن الخدمات الطبية الملكية ستبقى ملتزمة بدورها الوطني والإنساني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال السفير الياباني: "نأمل أن يساهم المشروع في تعزيز منشآت الخدمات الطبية الملكية لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصحي في الأردن، للمساهمة في تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون والذي تم من خلاله الجهود المشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وتسهيل مهمة تنفيذ المشروع.

من جانبه قال ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: "بناءً على علاقات الشراكة طويلة الأمد مع الحكومة اليابانية يفتخر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم الخدمات الطبية الملكية الذي يعتبر واحد من أهم مزودي الخدمات الصحية في الأردن.

كما افتتح مدير عام الخدمات الطبية يرافقه الوفد الضيف وحدة العناية الحثيثة الجراحية في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، واطلع الوفد الضيف على وحدة الكلى الاصطناعية في مدينة الحسين الطبية والتي تم استحداثها بعدد من الأجهزة الجديدة بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى.

ويأتي المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، اشتمل على 92 وحدة غسيل كلى، و5 كراسي غسيل كلى، و28 جهاز مراقبة مرضى، و3 محطات مركزية و6 أجهزة اختبار.



















