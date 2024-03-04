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الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد ورشة بشأن تحديد المخاطر الصحية

3/4/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الإثنين، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مختلفة، ورشة عمل بشأن تحديد المخاطر الصحية في الأردن.

ورحب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، في مستهل كلمته الافتتاحية، بالخبراء والمختصين والمعنيين والشركاء الذين اجتمعوا في هذه الورشة التي ستستمر 3 أيام، مؤكدا أن نتائجها لن تسهم في تطوير ملف المخاطر الصحية الوطنية في الأردن فحسب، بل ستضع أيضا حجر الأساس لتعزيز خطط التأهب والاستجابة للطوارئ.

وقال البلبيسي إن "ورشة العمل هذه لحظة محورية في جهودنا الجماعية للتخفيف من المخاطر الصحية وإدارتها بشكل فعال باستخدام الأداة الاستراتيجية لتقييم المخاطر (STAR) بحيث سيصبح لدينا إطار شامل لإجراء تقييمات استراتيجية قائمة على الأدلة لمخاطر الصحة العامة"، مبينا أنه وعبر تحديد المخاطر وتحديد أولوياتها، يمكن تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وتطوير تدخلات مستهدفة لحماية صحة المجتمع ورفاهيته.

وأضاف أن "العلاقة بين تغير المناخ والصحة والهجرة تؤكد الطبيعة المترابطة للتحديات التي نواجهها"، مشيرا إلى أنه "يتعين علينا إجراء تقييمات نوعية تتعمق في هذه التقاطعات، وتمكننا من صياغة نهج شامل ومتكامل لإدارة المخاطر".

وتابع أن الأردن، مثل العديد من الدول، ليس بمنأى عن هذه التحديات. لقد وضع تدفق المهاجرين، إلى جانب آثار تغير المناخ ضغطا كبيرا على البنية التحتية للرعاية الصحية والموارد. "وفي حين نشهد تحولات في الديموغرافيا السكانية والأنماط الوبائية، يصبح من الضروري بالنسبة إلينا تكييف وتعزيز قدراتنا على التأهب والاستجابة".

ووجه البلبيسي شكره لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء على جهودهم وتعاونهم المستمر مع المركز.

وأوضحت الأمينة العامة في وزارة الصحة، الدكتورة إلهام خريسات، بدورها، أن الحاجة ملحة لوجود تقييم حقيقي وواقعي للمخاطر الصحية بوصفها حجر الأساس لوضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة، لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، حفاظا على الأمن الصحي في الأردن.

وبينت خريسات أن تقييم المخاطر الصحية هو عملية نظامية لتحديد المخاطر الصحية المحتملة التي من الممكن أن تؤثر على الأفراد والمجتمعات.

وأشار القائم بأعمال ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتور محمد العماد، من جهته، إلى أن المنطقة تواجه عدة مخاطر، بدءا من مخاطر تغير المناخ إلى نقص المياه والصراعات، موضحا "سننظر على امتداد أيام الورشة الثلاثة بشكل مشترك في هذه المخاطر وغيرها، ونرتبها حسب الأولوية، ونقرر كيفية المضي قدما".

وقال العماد إنه "يأمل في أن تكون الأفكار التي ستتمخض عنها الورشة حجر الأساس الذي نستند إليه في تطوير خطة شاملة للتأهب والاستجابة لجميع المخاطر الصحية"، لافتا إلى أن "هذه الورشة ضرورة ملحة ومسؤوليتنا جميعا للعمل المشترك، لتوقع آثار حالات الطوارئ الصحية المحتملة على مجتمعاتنا، والاستعداد لها والتخفيف من آثارها".

وذكر أن "الرؤية التي توفرها التقييمات المشتركة للمخاطر ليست أكاديمية فحسب، بل إنها ركيزة أساسية في استراتيجيات الاستعداد والاستجابة لدينا"، فالتقييمات الجيدة للمخاطر تنقذ الأرواح".

وتقدم العماد بالشكر إلى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ووزارة الصحة، لالتزامهما بالأمن الصحي الوطني، مشيرا إلى أن جهودهما في تنظيم هذه الورشة تؤكد التفاني المشترك لحماية المجتمع وإعداده لجميع المخاطر.

وقال مدير مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، المهندس بلال شتيات، من جانبه، إن هذه الورشة تأتي في إطار الحاجة الوطنية الصحية، وتعزز جاهزية النظام الصحي والاستجابة السريعة والمبكرة للأوبئة والكوارث التي من الممكن حصولها.

وأضاف شتيات أن هذه الورشة تهدف إلى تحديد وتصنيف المخاطر ذات الأولوية حسب مستوى المخاطر في الأردن، والتقييم النوعي لعلاقة مخاطر تغير المناخ والصحة والهجرة، وكذلك بناء قدرات الخبراء المحليين فيما يتعلق بتطوير ملامح المخاطر الصحية المستويين المحلي والوطني، باستخدام مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر، مشيرا إلى أن إجراء تقييم للمخاطر الصحية على المستوى الوطني يشمل المخاطر الصحية المباشرة وغير المباشرة التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة.

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