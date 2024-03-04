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الصفدي في أبو ظبي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

3/4/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.


وكان في استقبال الصفدي لدى وصوله مطار زايد الدولي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش والسفير الأردني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة.


ويجري الصفدي مباحثات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، تتناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والإمارات في شتى المجالات خصوصا البرلمانية، إضافة إلى مجمل التطورات في المنطقة.


ويضم الوفد المرافق رئيس كتلة الاتفاق النائب ميرزا بولاد ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية غازي ذنيبات والنواب: خير أبو صعيليك وعمر العياصرة ودينا البشير. --(بترا)

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