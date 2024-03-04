الطيبي: جهود ملكية جبارة لنصرة فلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

وصف النائب احمد الطيبي الذي يتراس بالتشارك قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست، لقاء وفد القائمة اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، بـ " الاجتماع الهام".

وأكد الطيبي ان جلالة الملك شدد على أهمية تكثيف الجهود لوقف العدوان وجرائم الحرب في غزة.

أضاف الطيبي في تصريح لـ" الغد"، ان جلالة الملك يبذل مجهود جبار أمام المجتمع الدولي وتحديدا أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف العدوان.

وتابع الطيبي أن جلالته توقف حول القيود التي تحاول حكومة اسرائيل فرضها على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، محذرا ان ذلك سيؤدي الى مواجهات واسعة، مع تأكيد الملك على حق المسلمين بدخول المسجد الأقصى دون اي عائق.

وأشار الطيبي أن جلالة الملك أكد على دور المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، ودورهم السياسي خاصة كتلة الجبهة والعربية للتغيير.

وبين الطيبي ان اللقاء تطرق الى قضايا تهم جمهورنا بالداخل، خاصة قضايا الطلاب الجامعيين، وقضايا الحجاج.