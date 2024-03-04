Monday, 04 March 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يدفعون ثمن استبدالهم الدول بالتنظيمات المسلحة

3/4/2024 2:39:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هايل ودعان الدعجة لا شك بأن حالة الضعف التي تمر بها الدول العربية والإسلامية جعلت منها صيدا سهلا وثمينا لأعدائها وخصومها الذين استثمروا هذا الحالة جيدا في تمرير أجنداتهم وتحقيق أهدافهم التي جاءت ترجمة لمخططاتهم ومؤامراتهم في ظل وجود بيئة مناسبة لتنفيذها، جعلت العديد من الدول ذات الخلفية الاستعمارية تستغل هذه الفرصة التاريخية والثمينة في تحقيق أطماعها ومصالحها في منطقتنا ودعم الكيان الإسرائيلي وحفظ أمنه وضمان تفوقه، كالولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية (وروسيا). وكان اللافت في سياسة هذه الدول للوصول إلى مبتغاها، إشاعة الفوضى والاضطرابات والحروب في الدول المستهدفة، بطريقة قادت إلى وقوع حروب داخلية بين مكوناتها .. من جيش وقوات أمنية وتنظيمات سياسية وشعبية وطائفية وغيرها، فتحت المجال لتدخلات إقليمية تحديدا على شكل تنظيمات مسلحة، وأحيانا الدفع بدول المنطقة نفسها للتدخل بشؤون دول أخرى مجاورة (حروب بالوكالة)، وبث الدمار والفوضى والخراب بها لحساب أطراف دولية لها مصلحة في أثارة مثل هذه الأجواء العدائية في المنطقة، وبما يصب في مصلحتها وتوسيع نفوذها.
إلا ان حالة الضعف هذه.. التي تعاني منها دول المنطقة، شكلت ما يشبه الفخ الذي وقعت فيه هذه الأطراف، عندما ذهبت في تفكيرها بعيدا في استثمار هذه الحالة، لدرجة الانقلاب على دول كانت بالنسبة لها حليفة وصديقة وطيعة ومتعاونة (ومخترقة) حد الاستسلام والخضوع، ومنقادة ومنساقة معها طمعا في كسب رضاها، بحيث لم تجد أي صعوبة في تحقيق أهدافها ومصالحها، لتستبدل هذه الأجواء الطبيعية والسلمية بأخرى (متمردة) وعدوانية، عندما ركبت رأسها محاولة توظيف حالة الضعف إلى أقصى درجة ممكنة بتدبير المكائد والفتن لتشعل فيها شرارة الحروب والفوضى والاضطرابات، مفسحة المجال للتنظيمات المسلحة في استثمار الموقف، (وبدعم منها أحيانا) لتدخل على خط المواجهة مع الدول التي تنتمي لها هذه التنظيمات أو الدول المجاورة، وتصبح ذات نفوذ وتأثير لدرجة التحكم بكافة مفاصل الدولة والسيطرة عليها والتحكم بها..
ولما كانت هذه التنظيمات أقرب إلى الشعوب، وليس في نهجها اعتبارات وحسابات كتلك التي تأخذها الدول والحكومات باعتبارها، وبنفس الوقت غير مرحب بها من قبل غالبية دول العالم، فإن احتمالية دخولها في حروب وصراعات مع بعض الدول تبقى قائمة، ومنها بطبيعة الحال وعلى رأسها الدول التي تسببت في وجودها وظهورها، والتي هي على أجنداتها أصلا، باعتبارها المسؤولة عن ضعف بلدانها وتردي أوضاعها ونهب خيراتها ومواردها، بحيث تدخل معها في صراعات ومواجهات طويلة وعلى عدة جبهات، بطريقة قد تزعجها وتهدد وجودها، عندها سوف تضطر لمغادرة المنطقة، بعد أن استبدلت الدول الآمنة والمستقرة التي تقيم معها علاقات ودية وقوية ومميزة تصب في مصلحتها، بتنظيمات مسلحة باتت تستهدفها وتهدد مصالحها. وبذلك تكون قد وقعت بشر أعمالها ودفعت الثمن غاليا.

MENAFN04032024000072011014ID1107933017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث