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دونيو: 59.8 مليون جائع في العالم العربي.. وغزة تشهد مستويات كارثية

3/4/2024 2:39:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمّان – قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، إن الوضع في غزة، إلى جانب الأزمات التي طال أمدها في السودان وسورية واليمن، يثير "قلقاً شديداً".
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمس خلال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي استضافه الأردن.
وأضاف دوينو أنه وفقاً للتقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة، وصلت معدلات الجوع في الدول العربية في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الألفية، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين عانوا من نقص التغذية في المنطقة في ذلك العام 59.8 مليون شخص، وهو أعلى بنسبة 75.9 في المائة عن الرقم المسجل عام 2000، كما يمثل هذا الرقم ما نسبته 12.9 في المائة من إجمالي سكان المنطقة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 9.2 في المائة.
وقال إنه منذ ذلك الحين، تفاقم الوضع في غزة ليصل إلى مرحلة حرجة، حيث يعاني السكان هناك من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وارتفاع خطر المجاعة.
وأكد شو الدور الحاسم الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة في غزة، لا سيما فيما يتعلق بتقديم الإغاثة الطارئة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، وتشكل المنظمة جزءاً من النداء العاجل المشترك للأمم المتحدة، وتنسق جهودها بشكل وثيق مع أسرة الأمم المتحدة الأوسع وشركائها للاستجابة بشكل مناسب وفعال بما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بها.
وقال إن المنظمة أطلقت كذلك دعوة لجمع 20 مليون دولار في إطار النداء العاجل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وتخطط لإعادة تنشيط إنتاج الأغذية القابلة للتلف ذات القيمة الغذائية العالية والتي لا يمكن استيرادها كمساعدات غذائية، بما في ذلك الحليب الطازج واللحوم والخضراوات.
وتسببت الأزمة في غزة إلى تصعيد التحديات العديدة التي تواجه المنطقة منذ فترة طويلة، بما في ذلك الآثار السلبية لأزمة المناخ، وانخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة، وارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري، فضلا عن الاعتماد الكبير على الورادات الغذئية.
وتفاقمت هذه الصعوبات نتيجة الأزمات المتداخلة مثل جائحة كوفيد 19، وآثار النزاع والحروب المستمرة في أجزاء أخرى من العالم، إلى جانب التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة، ولا سيما الزيادة في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف إننا في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، "نشهد اتجاهاً مثيراً للقلق يتمثل في زيادة مستمرة في معدلات الجوع وسوء التغذية في السنوات الماضية".
وزاد: "مع معاناة ما يقرب من 60 في المائة من سكان المنطقة من الجوع، وعدم قدرة أكثر من نصفهم على تحمل تكاليف اتباع أنماط غذائية صحية، أصبح هناك اعتماد قوي على الواردات الغذئية، مما يؤدي إلى تآكل سريع في التربة واستنفاد للموارد الزراعية".
وأكد أنه لهذا السبب "لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت في السيطرة على الأضرار الناجمة، فنحن بحاجة ماسة إلى حماية نظم الأغذية الزراعية للأجيال الحالية والمستقبلية".

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