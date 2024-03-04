Monday, 04 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو زريق: دبلوماسية المياه يسعى لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود

3/4/2024 2:39:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تنسجم مساعي وجهود مركز دبلوماسية المياه – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وأولويات الإستراتيجية الوطنية للقطاع المائي للأعوام 2023 – 2040، في تحقيق أهداف "ترتيبات عادلة ومستدامة تستند إلى مبادئ القانون الدولي للمياه"، وفق مدير المركز د. ماجد أبو زريق.
وأكد أبو زريق في تصريحات لـ"الغد" أن إنشاء المركز يأتي استجابة للمشاكل المتنوعة التي يواجهها العالم في مجال المياه، وتحديدا فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وقال إن المركز يسعى أيضا إلى "تعزيز مفهوم الفوائد المشتركة كأداة لدبلوماسية المياه، بهدف تعزيز التعاون الدولي والدراسة الشاملة لتأثير التحولات العالمية على الموارد المائية".
وأشار مدير "دبلوماسية المياه" إلى دور المركز في "تعزيز قدرات الإدارة، وتقديم حلول فعّالة لمشاكل المياه على مستوى الحدود، ودعم المؤسسات المائية المحلية والوطنية"، مضيفا أنه يسعى أقصى جهده ليمثّل مركزا عالميا رائدا في مجال دبلوماسية المياه.
وزاد أن المركز "يقدم الدعم لصانعي القرار في وضع السياسات المائية وتعزيز قدرات الباحثين في هذا المجال"، مبينا أن رسالته تتمثل في توفير المعارف والأدوات اللازمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وتمكين صانعي القرار من التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بشكل منسق.
وأوضح أن مركز دبلوماسية المياه أعلن عن استقطابه مشروع "السلام الأزرق" في الشرق الأوسط لتطوير القدرات، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) بقيمة خمسة ملايين فرنك سويسري، بهدف بناء القدرات، وذلك تزامنا مع دعم مبادرة السلام الأزرق الإقليمية، حيث يعتبر مركز دبلوماسية المياه الذراع الأكاديمية لهذه المبادرة، فضلا عن عمله حاليا على "استقطاب مشاريع نوعية أخرى مع مؤسسات عالمية في مجال المياه".
وبين أن أنشطة المركز تتنوع بين إجراء الأبحاث، وتنظيم دورات تدريبية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وإقامة برنامج ماجستير في دبلوماسية المياه، بالإضافة إلى قيام المركز باستقطاب مشاريع مائية أخرى بالتعاون مع مؤسسات عالمية.
ويتعاون مركز دبلوماسية المياه مع شراكات دولية عدة، من بينهم IHE Delft، Geneva Water Hub، SIWI، CEWAS، IWMI، ICARDA، ACSAD.
ولفت أبو زريق إلى أن "إطلاق مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يعكس التزام الجامعة بمواجهة تحديات المياه بروح من التعاون والإبداع، ما يسهم في بناء مجتمعات مستدامة وتعزيز التنمية الشاملة".
وأوضح أن تأسيس المركز في جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ العام 2020، يأتي في سياق الاستجابة لضرورة التعاون في مجال المياه، وفقا لروح ورسالة الجامعة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة، وريادة المجتمعات وتعزيزها، وتهيئة بيئة علمية وتكنولوجية تشجع على التميز والإبداع والابتكار من خلال شراكات فعّالة محلية وعالمية.
وتقوم رؤية المركز في أن يكون مركزًا عالميًا رائدًا في مجال دبلوماسية المياه، يقدم الدعم لصنَّاع القرار في وضع السياسات المائية، وبناء قدرات الباحثين في مجال المياه، في وقت تنبثق فيه رسالته لتوفير المعارف والأدوات القائمة على الأدلة في إدارة المياه العابرة للحدود، والمفاوضات بشأنها.
وذلك إلى جانب تزويد معارف صناع القرار والمناصرين وقدراتهم على معالجة قضايا إدارة الموارد المائية، والتحديات الخارجية للاستخدام غير المنسق للموارد المائية المشتركة، من أجل التوصل إلى ترتيبات منصفة ومستدامة تسترشد بمبادئ القانون الدولي للمياه.
ومن ضمن أنشطة المركز التي ركز عليها أبو زريق؛ إجراء أبحاث حول إدارة المياه السطحية والجوفية، والتعاون ومحور الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام الإيكولوجي (WEFE) عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذلك إلى جانب عقد دورات قصيرة وورش عمل وتدريبات في مواضيع مختلفة منها، والنزاعات والتعاون حول المياه، ودبلوماسية المناخ العابرة للحدود، والقانون الدولي للمياه واتفاقيات المياه، والحوكمة المائية، ومعالجة المعلومات المائية وإدارتها وتحليلها.
كما يقوم المركز بتنظيم المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بإدارة المياه والدبلوماسية والتعاون، وإنشاء برنامج ماجستير في دبلوماسية المياه، وتوفير منح زمالة WDC fellowship.
وفي سياق تفاصيل أهداف المركز، أوضح أبو زريق أنها تتمثل في أهداف ثلاثة: هي التعليم وبناء القدرات، والبحث العلمي من دراسة ديناميات الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيرها على النزاعات والتعاون حول المياه، وتقييم آليات الحوكمة لمعالجة احتمالات نشوب النزاعات.
أما عن أنشطة "دبلوماسية المياه"، فأشار أبو زريق إلى دوره في المشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية من خلال المؤتمرات الإقليمية والندوات لتوفير منصة للمناقشات الجوهرية والحوار وحل قضايا المياه، والمشاركة الفعالة في التفاعل بين العلم والسياسة، بهدف إدخال البحوث الابتكارية والمعرفة ذات الصلة في عمليات اتخاذ القرار حول موارد المياه العابرة للحدود على مستويات الحوكمة المختلفة.

MENAFN04032024000072011014ID1107933014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث