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الصحة: إعداد نظام للمعالجة التنفسية واعتبارها مهنة طبية

3/4/2024 2:39:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- يعكف الأردن على استحداث تخصصات جامعية (منها المعالجة التنفسية، العناية الحثيثة، التنفس الاصطناعي)، كانت الحاجة ملحة لها إبان جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبهذا السياق تعكف وزارة الصحة، على إعداد نظام خاص بالمعالجة التنفسية واعتبارها مهنة طبية، بعد قرار مجلس الوزراء أول من أمس باعتبار المعالجة التنفسية مهنة صحية.
وطلب رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة من وزير الصحة د. فراس الهواري بناء على توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص، السير بإجراءات استحداث نظام خاص بالمعالجة التنفسية، وإقراره حسب الأصول.
يشار إلى تخصص المعالجة التنفسية، هو تخصص طبي مسؤول عن علاج وفحص وتأهيل المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة أو المزمنة، وعادة ما يكون المعالج التنفسي مسؤولا عن بدء رعاية حياة الأشخاص والحفاظ عليها في وحدات العناية المكثفة وأقسام الطوارئ والعمل على استقرار نقل المريض قبل دخول المستشفى أو نقله من مستشفى لآخر.
القرار الحكومي جاء لوجود أعداد كبيرة من طلبة الجامعات يدرسون تخصص المعالجة التنفسية، دون وجود نظام للمهنة الجديدة ينظم أعمالها.
ويوجد في المملكة 200 قسم عناية حثيثة، لكن هناك نقص في أخصائيي المعالجة التنفسية والعناية الحثيثة، بحيث يتراوح عدد أطباء التخدير والعناية الحثيثة ما بين 500-600، فيما لا يتجاوز عدد أطباء العناية المركّزة من تخصص التخدير 30 طبيبا.
وقال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، د. محمد حسن الطراونة تكمن الحاجة إلى تخصص المعالجة التنفسية لتطوير الرعاية التنفسية، بخاصة بعد جائحة كورونا والارتفاع الكبير بأعداد المصابين بالأمراض الصدرية الناتجة عن التدخين وأمراض تحسس الجهاز التنفسي والأمراض التنفسية الناتجة عن التغيرات المناخية.
واعتبر إقرار نظام تخصص المعالجة التنفسية مطلبا للمؤسسات الصحية والجامعات، جراء تزايد أعداد الطلبة المقبلين على التسجيل ودراسته وأهميته محليا وإقليميا.
وتتكون وحدة العناية الحثيثة من فريق طبي متكاملٍ برئاسة طبيب متخصص في طب العناية الحثيثة، وطاقم تمريضي مختار بعناية، مدرَّب ومتميز بقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة عالية، بالإضافة الى فنيي العلاج التنفسي المدرَّبين على التعامل مع أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي.
وتمتلك وزارة الصحة إبان جائحة كورونا 226 سرير عناية مركزة موزعة على 32 مستشفى تتبع لوزارة الصحة إلا أن عدد الأسرة ارتفع إلى 500 سرير فيما تمتلك الوزارة أكثر من 1000 جهاز تنفس اصطناعي.

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