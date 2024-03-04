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مجازر طحين غزة.. أكثر من 127 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال يومين

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 127 فلسطينيا وأصاب ما يزيد عن 760 في يومين فقط، عبر سلسلة استهدافات لمدنيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في ظل حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من السكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا.

لكن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 127 فلسطينيا وأصاب ما يزيد عن 760 آخرين بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في منطقتين بمدينة غزة شمال القطاع ومنطقة في مدينة دير البلح (وسط)، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتبت محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) في النزاعات بين الدول، وتعتبر الأوامر الصادرة عنها ملومة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.

وفي هذا الإطار ترصد الأناضول استهدافات الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين بينما كانوا يبحثون عن الطعام الخميس الماضي واليوم الأحد:

فجر 29 فبراير/ شباط 2024:

أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم بالقرب من منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة للحصول على مساعدات إنسانية، لا سيما "طحين" (قمح)؛ مما خلَّف 118 قتيلا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن بعض الحشود اقتربت من جنوده؛ مما عرضهم للخطر، فردوا بإطلاق النار.

وواصفا إياهم بـ"الأبطال"، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للجنود الذين أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين.

وأثارت ما باتت تُعرف بـ"مجزرة الطحين" ردود أفعال غاضبة ومنددة عربيا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وتحرك مجلس الأمن الدولي.
صباح 3 مارس/ آذار 2024:

قالت مصادر طبية وشهود عيان لمراسل الأناضول إن الجيش الإسرائيلي استهدف، الأحد، شاحنة مساعدات إنسانية في مدينة دير البلح؛ مما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.

ومنددةً بمهاجمة الشاحنة، قالت حركة "حماس" إن هذا الاستهداف يمثل "إصرارا من الكيان المجرم على المضي قدما في حرب الإبادة والتطهير العرقي".
وأضافت أن "التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهلنا من الحصول على أية مساعدات هو أحد أركان الحرب" الإسرائيلية على غزة.

مساء ⁠3 مارس/ آذار 2024:

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قصف فلسطينيين بينما كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية بالقرب من منطقة دوار الكويت جنوب مدينة غزة؛ مما أسفر عن "عشرات الشهداء والجرحى".

وشددت على أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة".

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(وكالات)

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