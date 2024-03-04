Monday, 04 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 364 من الكوادر الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال قتل 364 من الكوادر الصحية واعتقل 269، بينهم مديرو مستشفيات خلال 150 يوما من العدوان على القطاع.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن الاحتلال دمر 155 مؤسسة صحية وأخرج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 126 سيارة إسعاف، وأشارت إلى أن الاحتلال دمر البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة.

ووصفت الوضع الصحي في قطاع غزة بالكارثي للغاية؛ نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، وأكدت أن الاحتلال تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ما ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

كما أكدت "صحة غزة" أن سكان شمال القطاع يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت المستويات العالمية بسبب شح المياه والطعام. (الجزيرة نت)

MENAFN04032024000072011014ID1107933009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث