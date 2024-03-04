استشهاد 364 من الكوادر الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في
قطاع غزة إن الاحتلال قتل 364 من الكوادر الصحية واعتقل 269، بينهم مديرو مستشفيات
خلال 150 يوما من العدوان على القطاع.
وأضافت الوزارة في
بيان، اليوم الاثنين، أن الاحتلال دمر 155 مؤسسة صحية وأخرج 32 مستشفى و53 مركزا
صحيا عن الخدمة واستهدف 126 سيارة إسعاف، وأشارت إلى أن الاحتلال دمر البنى
التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة.
ووصفت الوضع الصحي في
قطاع غزة بالكارثي للغاية؛ نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، وأكدت أن
الاحتلال تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ما ساهم في انتشار الأوبئة
والأمراض المعدية.
كما أكدت "صحة
غزة" أن سكان شمال القطاع يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت المستويات
العالمية بسبب شح المياه والطعام. (الجزيرة نت)
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