الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون بالضفة

الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون بالضفة
التاريخ
3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى
ونادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا، بينهم أطفال وأسرى محررون
في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة.
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