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الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا بينهم أطفال وأسرى محررون بالضفة

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 55 فلسطينيا، بينهم أطفال وأسرى محررون في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة.

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