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عطاري: القطاع الزراعي في غزة فقد قدرته الإنتاجية تماما

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بداية الحرب ولغاية اليوم الـ150 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف عطاري لـ"الغد"، خلال اجتماع الدورة الـ37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى اليوم الاثنين، أنه وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذا التاريخ، استشهد ما لا يقل عن 30000 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى 60000.

وزاد أن النزوح بلغ مستويات كارثية، إذ يقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عدد النازحين في غزة بحوالي 1.9 مليون نسمة، أي ما نسبته 85% من مجموع سكان القطاع الذين يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارس وتفشي الأمراض والأوبئة، فيما يعاني نحو 800 ألف إنسان جوعاً شديدا شمال القطاع.

وقال عطاري إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود عن غزة، ما ساهم بمفاقمة الوضع الإنساني إلى مستويات كارثية، لا بل تجاوز جيش الاحتلال ذلك فقام بتدمير مخازن الغذاء والطعام الموجودة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر، حيث قيمة استهلاك الفرد الواحد من الماء الآن 1.5 لتر فقط يوميا لكل مستلزمات الحياة من شرب وغسيل وغير ذلك.

وبين أنه في سياق هذا العدوان، لم ينج القطاع الزراعي في غزة من هذه الهجمة البريرية التي دمرت الإنتاج النباتي والحيواني ومرافق صيد السمك بشكل كامل، حيث أدى العدوان إلى فقدان القطاع الزراعي قدرته الإنتاجية تماماً؛ وذلك نتيجة قيام جيش الاحتلال بالتدمير الشامل للمزارع والحقول الزراعية وميناء غزة وقوارب الصيد، حيث أدى ذلك إلى تعطيل سبل العيش الزراعية والدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات ووقف إمدادات العلف، وتوقف معظم أنشطة النظام الغذائي الزراعي.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالزراعة شاملة وواسعة النطاق، وقد أدى التدمير والقصف الكثيف إلى تلويث خطير للتربة والمصادر المائية بشكل يهدد صلاحية تلك المصادر للاستخدام في المستقبل.

وقال إنه في الضفة الغربية بما فيها القدس ازدادت وتيرة العدوان الاحتلالي وتضاعفت عمليات الاستيطان في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث صادر الاحتلال خلال عام 2023 لغاية هذه اللحظة ما مجموعه حوالي 51 ألف دونما تحت مسميات مختلفة.

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