الأمم المتحدة: 956 مليون دولار حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن أعضاء المنظمة الأممية دفعت نحو 956 مليون دولار، استجابة لنداء عاجل أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة الغربية.
ويشكل هذا المبلغ نحو 80 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، البالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
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