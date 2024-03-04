البحرية البريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل عدن



وقالت الهيئة على حسابها على منصة (إكس)- تويتر سابقاً- "تلقينا تقريرًا عن حادثة بوقوع انفجارين، حيث وقع الانفجار الأول على مسافة بعيدة عن الميناء، وأدى الانفجار الثاني إلى إلحاق أضرار بالسفينة.



وأضافت الهيئة أن "السلطات تحقق في الحادثة، وتنصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. --(بترا)