البحرية البريطانية تعلن عن حادثة قبالة سواحل عدن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وقوع حادثة على بعد 91 ميلا بحريًا جنوب شرق مدينة عدن الساحلية في اليمن.
وقالت الهيئة على حسابها على منصة (إكس)- تويتر سابقاً- "تلقينا تقريرًا عن حادثة بوقوع انفجارين، حيث وقع الانفجار الأول على مسافة بعيدة عن الميناء، وأدى الانفجار الثاني إلى إلحاق أضرار بالسفينة.
وأضافت الهيئة أن "السلطات تحقق في الحادثة، وتنصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. --(بترا)
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