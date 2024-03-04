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لماذا يستميت جيش الاحتلال للسيطرة على حي الزيتون؟

3/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - أعادت قوات الإحتلال انتشارها في الجانب الشرقي من حي الزيتون، في إشارة لإصرارها على البقاء في الحي الذي تراه ضمانة لسيطرتها على شمال قطاع غزة.
ويشهد الحي الواقع في مدينة غزة بشمال القطاع معارك ضارية منذ أسابيع، خلّفت خسائر كبيرة بصفوف جيش الإحتلال والفصائل الفلسطينية.
وفي أحدث هذه المعارك، عرضت كتائب القسّام، الجناح المسلح لحركة حماس، أول من أمس مَشاهد لاستيلائها على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين طراز "Skylark"، بالحي الذي تحوّل لمكان أشباح.
كما أعلنت القسام تفجير دبابتين من نوع "ميركافا"، والاستيلاء على طائرة استطلاع استخباراتية بجنوب الحي.
وكان جيش الإحتلال سحب لواء المظليين من حي الزيتون، وحلّت محله قوات أخرى، بينما يواصل جنود مجموعة القتال التابعة للواء 401 عمليات مداهمة واسعة النطاق بالحي التاريخي.
وفق تقارير عسكرية، فإن الأهمية الاستراتيجية لحي الزيتون بالنسبة إلى إسرائيل تعود إلى أنه
نافذة على شارعَي الجلاء وصلاح الدين اللذين تسعى إسرائيل للسيطرة عليهما كشارعين رئيسيين، بهدف عزل مناطق القطاع عن بعضها.
ويقطن الحي نحو 78 ألف نسمة، ويعد أعلى الأحياء كثافة في العالم، ومن مصلحة جيش الاحتلال عدم عودة هذا العدد الكبير اليه، فهو المدخل الجنوبي لمدينة غزة.
والمساحات الواسعة لأشجار الزيتون بالحي ميّزته عسكريا؛ حيث جعلته أحد أكثر أحياء غزة قدرة على إفشال اقتحامات جيش الاحتلال.
وتأسّس حي الزيتون في ثلاثينيات القرن الماضي، واستقبل مهجّري نكبة عام 1948، وتعود تسميته لأشجار الزيتون الكثيفة المزروعة في مساحات واسعة؛ ما جعله رئة لقطاع غزة، كما توجد به معالم تراثية، ويحمل سجلا لأحداث تاريخية، منها، مساجد أثرية مثل "جامع الشمعة"، ومسجد "العجمي"، وجامع "كاتب الولاية" الذي يضم مئذنة عتيقة، مكتوبا عليها كتابات منذ 735 ميلادية.
كما يضمّ الحي مقبرة يطلق عليها "تربة الشهداء"، تتوسّطها أعمدة رخامية، نُقِشت عليها شهداء قُتلوا وهم يدافعون عن المدينة ضد الغزاة.
كما يضمّ آثارا إسلامية وكنيسة "برفيريوس"، وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم؛ وبُنيت في القرن الخامس الميلادي، وقصفها الجيش الإسرائيلي في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يقع حي الزيتون في قلب المدينة القديمة، ويخترقه شارع عمر المختار أحد أشهر شوارع غزة، ويضم أسواقا تجارية؛ أشهرها "سوق السروجية".
وعاشت في الحي عائلة مؤسّس حركة حماس، أحمد ياسين، بعد النكبة.
ويضمّ المستشفى المعمداني الشهير الذي بُني مع تأسيس الحي، وشهد مجزرة مروعة في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، راح ضحيتها أكثر من 700 فلسطيني.
واكتسب حي الزيتون شهرته العسكرية لمواجهته التوغلات الإسرائيلية في حروب 2004 و2008 و2014؛ حيث تنطلق منه الفصائل الفلسطينية لمهاجمة نقاط انتشار القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، كما توجد بها شبكات لأنفاق حركة حماس.
وفي الحرب الحالية التي بدأت 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، توجد إسرائيل عسكريا في الحي بقوات، قوامها "الفرقة 36"، وهي فرقة مدرعات تصنّف من أكبر تشكيلات الجيش، وتتبع لها 4 ألوية، أشهرها "غولاني" إلى جانب اللواء "401 مدرع"، الذي يُعرف بـ"آثار الحديد"، ويتشكّل من كتائب مدرعات، وفِرق مشاة وكتيبة هندسة، وتضم فوج "المدفعية 215"، وهو يتشكّل من كتيبة الخدمة العادية، إضافة إلى كتائب احتياط، ولواء ناحال، وهو أحد
الألوية التي تسمّى بـ"النخبة" في الجيش، وعادةً ما يكون نطاق خدمتها في المناطق الخطرة، وتتضمّن مهامها الدوريات القتالية والمراقبة، إضافة إلى الدعم التكتيكي لعمليات التوغل.
ويرصد الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أسبابا أخرى لأهمية حي الزيتون بالنسبة إلى الاحتلال في الحرب الحالية، وهي أن الاحتلال يسعى للسيطرة على الحي لفصل شمالي قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، بما يمكن الجيش من قطع الإمدادات اللوجيستية عن الفصائل الفلسطينية ونقاط اتصالها، لكن لم يستطِع الدخول إلا للجزء الجنوبي.
ويمثّل الحي نقطةَ دخول المساعدات الغذائية بين الشمال والجنوب عبر دوار الكويت وشارع صلاح الدين، ويمرّ فيه شارع الرشيد البحري.
وحي الزيتون متداخل مع أحياء أخرى من الغرب والشمال؛ ما يسمح بهامش واسع من حرية الحركة والتنقل والتمركز للمقاتلين الفلسطينيين، وداخله تتمترس كتيبة الزيتون، التابعة لكتائب القسام، التي تملك خبرة في حرب الشوارع والعصابات؛ ما تسبّب في أن الجيش ما يزال في الجزء الجنوبي الشرقي؛ حيث الكثافة السكانية متدنية.
ويتبع المقاومون الفلسطينيون تكتيك تدمير رأس القافلة الإسرائيلية المدرّعة وهي تندفع داخل الأزقة الضيقة لوقف تَقَدُّم باقي الرتل العسكري؛ ثم اصطياد الجنود داخل مدرعاتهم؛ لذلك اعتمدت إسرائيل على تغيير خطتها بالاندفاع داخل شوارع أوسع، مثل شارع صلاح الدين وشارعي "8" و"10".
كذلك شكّلت الفصائل ما يسمّى بـ"الفريق القتالي"، وهو مكون من 4 مقاتلين مسلحين يُكلفون بمهمات، ويختفون في الأزقة والشوارع الضيقة ضمن أساليب حرب العصابات.-(وكالات)

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